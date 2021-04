Un estudi apunta que el virus de la Covid-19 pot romandre fins a un mes a la pols

Un estudi de la Universitat Estatal d'Ohio (Estats Units) realitzat en habitacions en què es va aïllar a pacients amb COVID-19 ha mostrat que l'ARN del coronavirus, part del material genètic d'un virus, pot persistir fins a un mes a la pols .





L'estudi no va avaluar si la pols pot transmetre el virus als humans. No obstant això, podria oferir una altra opció per controlar els brots de COVID-19 en edificis específics, com residències d'ancians, oficines o escoles.





L'estudi, publicat a la revista 'mSystems', va descobrir que part del material genètic de cor del virus persisteix en la pols, encara que és probable que l'embolcall que envolta el virus es trenqui amb el temps en la pols. L'embolcall, l'esfera amb forma de corona que conté el material de virus, té un paper important en la transmissió de virus als humans.





Els municipis i altres entitats han analitzat les aigües residuals per avaluar la prevalença del COVID-19 en una comunitat determinada: les còpies genètiques i els fragments de virus viuen en les deixalles humanes i, a l'analitzar les aigües residuals, es pot determinar l'extensió de l' virus, fins i tot si les persones són asimptomàtiques.





El control de la pols podria oferir un coneixement similar a menor escala, per exemple, en una residència d'avis, un hospital o una escola. "En les residències de gent gran, per exemple, cal saber com es propaga la COVID-19 dins de l'edifici. A l'efecte de vigilància, cal saber si s'està detectant un brot que s'està produint en aquest moment", explica Nicole RENNINGER , autora principal de l'article.





Per a aquest estudi, l'equip d'investigació va treballar amb les quadrilles responsables de la neteja de les habitacions de la Universitat Estatal d'Ohio on es van aïllar els estudiants que van donar positiu en la prova de COVID-19. També van recollir mostres de dues llars on vivien les persones que van donar positiu en la prova de COVID-19. Van recollir bosses de pols dels equips de neteja i de les cases.





Els investigadors també van analitzar els hisops recollits de les superfícies de les habitacions. Van trobar material genètic de virus SARS-CoV-2-el virus que causa la COVID-19- al 97 per cent de les mostres de pols i en el 55 per cent dels hisops de superfície.





Els equips de neteja van ruixar un desinfectant a base de clor a les habitacions abans de la neteja; els investigadors creuen que aquest desinfectant va destruir l'embolcall i / o la càpside -la capa exterior que envolta el virus-, el que probablement ho va desfigurar per a la seva transmissió.





L'equip d'investigació va analitzar les mostres quan van arribar a laboratori, poc després de la neteja de les habitacions, i després va tornar a analitzar-les setmanalment. Al cap de quatre setmanes, l'ARN de virus no dequeia significativament en les bosses de buit.





"No estàvem segurs que el material genètic sobrevisqués: hi ha molts organismes diferents en la pols, i no estàvem segurs de veure cap ARN viral. I ens vam sorprendre quan vam descobrir que el mateix ARN sembla durar bastant temps", detalla RENNINGER.