Detinguda l'exparella de la dona morta a Manresa com el presumpte assassí

L'Ajuntament de Manresa mostra el seu rebuig a l'crim masclista @ep





Els Mossos d'Esquadra han detingut l'exparella de la dona morta a Manresa (Barcelona) com el presumpte autor del seu assassinat, ha informat el Govern de la Generalitat en un comunicat.





La policia catalana ha trobat en un pis el cadàver de la víctima "amb signes evidents de mort violenta" aquest dimecres cap a les 13.54 hores.





Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc dels fets.





DOL OFICIAL A MANRESA





Els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa (Barcelona) han acordat decretar dol oficial a la ciutat des d'aquest dimecres fins aquest divendres per condemnar la mort la dona. A les 12.00 hores d'aquest dijous es farà un minut de silenci per condemnar els fets a la plaça Major de Manresa, i a l'Ajuntament, que lluirà un crespó negre, les banderes onejaran a mig pal, ha informat el consistori en un comunicat.





La dona treballava a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies; en record de la víctima i en rebuig de l'crim, el conseller Chakir el Homrani assistirà a l'acte a la plaça Major i en totes les seus de la Conselleria també es guardarà un minut de silenci a les 12.00 hores.





El Homrani ha expressat el seu condol i solidaritat a la família: "La mort per violència masclista d'una altra dona és un fet que no podem tolerar com a societat. No podem i no ho farem. Aquest Govern treballa cada dia per prevenir i lluitar perquè les dones puguin viure lliures i sense sentir-se amenaçades ".





ALCALDIA I GOVERN





L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, va expressar aquest dimecres el suport de l'Ajuntament als familiars i entorn de la víctima i, abans d'un acte oficial pel 90 aniversari de la República, va rebutjar formar part d'una societat "que permet que un home es vegi amb dret a matar una dona ".





El Govern també ha condemnat els fets en un comunicat en el qual la consellera de la Presidència i portaveu de l'Executiu català, Meritxell Budó, ha cridat a no fer "ni un pas enrere" en l'eradicació de la violència masclista.