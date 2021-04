Calviño assegura que "no és el moment d'apujar impostos" i "menys a curt termini"

La vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, ha assegurat aquest dijous que "no és el moment d'apujar impostos" perquè la prioritat ara mateix de el Govern espanyol és impulsar el creixement econòmic i la creació d'ocupació, raó per la qual, segons ha dit, tampoc s'han pujat aquest any, "com s'ha demostrat" en els Pressupostos Generals de l'Estat.









"De cap manera estem parlant de pujar impostos i menys a curt termini", ha remarcat la vicepresidenta, que ha explicat que això no treu que s'hagi creat un grup d'experts sobre el qual construir les bases de la futura reforma fiscal.







Calviño, en declaracions a la cadena SER recollides per Europa Press, ha afirmat que per això no hi ha cap incompatibilitat entre el que està defensant el candidat socialista a les eleccions de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, i el discurs de el Govern central.





Per a la vicepresidenta, és evident que cal modernitzar el sistema fiscal a Espanya, fer-lo més "sòlid i progressiu", i analitzar, per exemple, les oportunitats que brinda la fiscalitat verda.





"I per fer tot això s'ha creat un grup d'experts", ha indicat Calviño, que ha subratllat que sobre la base de les recomanacions que facin aquests experts s'aniran fent les transformacions en el sistema fiscal.





"No és el moment d'apujar impostos i ho hem demostrat amb els pressupostos de 2021. Ara bé, hem de començar a pensar en la imposició digital, en la imposició verd, en com fer l'Impost sobre Societats (...)", ha indicat Calviño.