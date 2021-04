El vicepresident de Cantàbria, Pablo Zuloaga, dóna positiu en Covid-19

El vicepresident del Govern de Cantàbria, Pablo Zuloaga, ha donat positiu en Covid-19 en la PCR que es va fer dimecres passat, després de mantenir un contacte estret amb un positiu en coronavirus en l'àmbit laboral i estar, des del dimarts, en confinament preventiu.





Juntament amb el vicepresident, i pels mateixos motius, estan en quarantena preventiva el president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, i el conseller d'Indústria, Turisme, Innovació, Transport i Comerç, Javier López Marcano.





El propi Zuloaga confirmava aquest dimecres en el seu compte de Twitter que el resultat de la PCR havia estat positiu.





"Estic sense símptomes i a l'espera de rebre la trucada del personal del Servei Càntabre de Salut per explicar-los els contactes que he tingut en els últims dies", ha explicat. "Crec que que no oblidaré aquest 14 d'abril mai", ha afegit.





REUNIONS PER UNA VAGA





El contacte estret dels tres membres del Govern es va produir en el marc de les reunions de negociació a la planta de SEG Automotive a Treto, amb motiu de la vaga de treballadors que va tenir lloc la setmana passada, i que el dissabte va ser desconvocada.





En aquest sentit, també estan confinats tots els integrants del comitè d'empresa i part de l'Adreça de la companyia que va participar en les reunions de negociació.





Com a conseqüència del confinament, tant Revilla com Zuloaga i López Marcano han suspès la seva agenda oficial.





El confinament de Revilla arribava amb prou feines unes hores després d'haver rebut aquest dimarts la vacuna contra el coronavirus, després de la qual va assegurar sentir-se "molt content" i trobar-se "molt bé" i sense símptomes.





Per la seva banda, el vicepresident regional torna a estar confinat després d'haver-ho estat ja en repetides ocasions en els últims mesos, l'última després de positius per Covid-19 de dos membres de la seva família amb els quals conviu.