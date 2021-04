Sanitat mostra "molta preocupació" per l'alta ocupació de les UCI amb pacients amb COVID-19

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, s'ha mostrat "molta preocupació" per l'alta ocupació de les unitats de cures intensives (UCI) per pacients amb COVID-19, que se situa ja en el 21,56 per cent de l'total de llits de crítics disponibles.





Carolina Darias @ep





"Ens dóna molta preocupació l'ocupació de les UCI. És un dels indicadors que més ens preocupa perquè moltes comunitats autònomes vénen d'una ocupació força alçada durant molt tiemo. La mitjana està en 21,56 per cent però algunes estan al voltant del 40 per cent. per tant, màxima precaució ", ha explicat en roda de premsa aquest dimecres després del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS).





La ministra ha indicat que durant la reunió els consellers de Sanitat autonòmics li han transmès que s'estan observant "estades a UCI ara més llargues i costa més sortir-ne".





D'altra banda, ha lamentat la "tendència ascendent" des de fa unes setmanes de la incidència a 14 dies per 100.000 habitants, que avui ha superat la xifra de 200 després de situar-se per sota de 150 abans de Setmana Santa.





En aquest sentit, la ministra ha defensat que el pla de restriccions per Setmana Santa va ser "necessari i oportú". "Hem de veure l'abast de l'increment de la incidència", ha precisat, suggerint que sense aquestes restriccions la situació seria més greu ara.





Darias ha cridat l'atenció sobre el ritme de creixement "lent però continu", encara que ha esgrimit que la situació "és bastant variable" entre les comunitats autònomes. "A més de les dues ciutats autònomes, Navarra és la regió que té la major incidència acumulada, el segueix Madrid.





Darias ha recordat que hi ha nou comunitats autònomes que presenten incidències per sobre de 200, amb algunes d'elles fins i tot "per sobre de 400 i 300". Mentrestant, quatre CCAA estan per sota de 100. Per això, ha demanat a "totes les comunitats autònomes que segueixin les mesures incloses en el document d'actuacions coordinades, el conegut com el semàfor", amb l'objectiu d'"estar per sota dels 50 casos d'incidència acumulada en 14 dies ".