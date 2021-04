Duque sobre suspensió de Janssen: "Uns quants dies de retard no significa res"

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha traslladat aquest dijous un missatge de tranquil·litat davant la suspensió de la vacunació amb Janssen per uns casos de trombosi als Estats Units perquè "uns quants dies de retard no signifiquen res quan hi ha altres opcions amb les que s'està vacunant a moltíssima velocitat ".





Pedro Duque @ep





"És el que s'ha fet tota la vida: parar uns quants dies per poder analitzar bé les dades, demanar informació i estudiar exactament la possible relació entre les vacunes i les condicions prèvies de les persones amb efectes negatius", ha subratllat.





En una entrevista a Canal Sud Ràdio, Duque ha instat a "no sobreopinar" al respecte i "esperar uns dies". "Tenim altres vacunes i el millor és deixar actuar els que saben i demanar totes les dades necessàries", ha apuntat.





Preguntat sobre la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada a Espanya, el ministre ha reconegut que es tracta d'"una carrera de fons" i l'espanyola pot "enclavar-se" a la segona generació de vacunes. "La vacunació actual ens retornarà a la vida normal, però no sabem quant de temps durarà la seva immunitat i si podrem eliminar els contagis", ha explicat.





Així, ha detallat que "més o menys" sobre meitat d'any es començaran els assajos clínics d ' "una o dues" d'aquestes vacunes nacionals. Una d'aquestes està basada en la vacuna de la verola, "amb una història de seguretat i eficàcia". I "per a finals d'any" es podrien començar els assajos d ' "una més complexa" que suposaria la protecció contra els contagis ".





Qüestionat sobre les trobades que diferents comunitats, inclosa Andalusia, estan entaulant de forma unilateral amb laboratoris de vacunes, també amb els fabricants russos de la Sputnik que no compta amb l'aprovació de l'Agència Europea de l'Medicament, el ministre ha assenyalat que "parlar sempre es pot parlar "però ha advertit que" cap dirigent polític ha de prendre decisions a l'marge de les decisions científiques ". "Espanya anirà sota el paraigua de la Unió Europea (UE), que és l'encertat", ha subratllat.





Pel que fa a les reclamacions per suspendre les patents de les vacunes contra la Covid, Duque ha reconegut que "ni és tan senzill ni és conseqüència tan lògica pensar que només eliminant patents es va a aconseguir que es produeixin més" perquè "totes les fabriques que poden fer vacunes, ho estan fent ".





"El millor seria que la següent generació de vacunes fora barata", ha assenyalat el ministre, que ha insistit que "el sistema no és tan fàcil de canviar", pel que ha optat per "continuar dins de les regles actuals i fer el màxim perquè la població mundial es pugui vacunar ".