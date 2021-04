Albiach diu que porten setmanes sense reunions amb ERC ni PSC

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat aquest dijous que la seva formació no manté reunions formals ni amb ERC ni amb el PSC per buscar un Govern alternatiu des de fa unes tres setmanes.





Jéssica Albiach (EP)





En una entrevista de La2 i Ràdio 4, ha defensat que és possible un Govern alternatiu a un format per ERC i Junts, però que aquesta opció és viable sempre que ERC i la CUP vulguin i deixin d'optar per Junts.





Preguntada per si els comuns estarien disposats a facilitar un Govern d'ERC en solitari, ha assenyalat que cap dirigent republicà els ha plantejat aquesta opció, de manera que no mantenen cap debat intern sobre aquesta possibilitat.





Ha dit que a ERC li tremolen les cames davant Junts, i ha titllat el partit de Carles Puigdemont d'olla de grills: "ERC no s'acaba de creure que ha quedat per davant, i Junts no s'acaba de creure que no ha quedat per davant "a les eleccions catalanes del 14 de febrer.







DELICTE DE SEDICIÓ

Preguntada per la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat, ha descartat que requereixi un mediador i ha assenyalat que no hi ha d'haver vetos i que s'ha de poder parlar d'autodeterminació, després del que ha rebutjat que se celebri un referèndum no vinculant i ha explicat que l'1-O va votar en blanc.





Sobre la proposta dels comuns de reformar el delicte de sedició, ha assegurat que està en mans de ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que ha negat aquest mateix dijous que la tingui en un calaix, en una entrevista a Catalunya Ràdio: "Tal vegada la té sobre la taula ", ha respost Albiach.