Patir Covid-19 pot afectar negativament la fertilitat, especialment als homes

Patir Covid-19 podria afectar negativament la fertilitat, sobretot en homes, segons un estudi desenvolupat per experts d'hospitals de Múrcia i que serà presentat en el 2n Congrés Nacional Covid-19, i que se celebra completament 'on line' entre el 12 i el 16 d'abril.





Els components de l'sistema renina-angiotensina tenen un paper essencial en diverses funcions testiculars, sent aquest un dels òrgans no respiratoris amb major expressió de l'enzim convertidor de l'angiotensina 2 (ECA2).





Actualment es coneix que aquest enzim actua com a receptor hoste principal de la SARS-CoV-2. És per això pel que aquest estudi va plantejar com a objectiu principal d'analitzar la possible influència de la Covid-19 sobre els aparells reproductors masculí i femení i, de manera més específica, examinar els mecanismes de la Covid-19 que poguessin produir infertilitat.





Després de realitzar una recerca detallada en les bases de dades científiques 'Medline', 'Cochrane Library' i 'BVS' es van obtenir 160 estudis, dels quals 22 van complir els criteris de selecció. D'aquesta manera, els experts van constatar que la cascada inflamatòria activada i els canvis induïts per la Covid-19 en el perfil de les citocines podrien tenir majors implicacions en la fertilitat masculina.





En concret, es va evidenciar un augment significatiu en homes amb COVID-19 dels nivells serològics de LH (hormona luteïnitzant, produïda per la glàndula pituïtària i que en les dones indica als ovaris que alliberin un òvul madur mentre que en els home fa que els testicles produeixin testosterona), suggerint un possible hipogonadisme.





Així mateix, s'ha descrit l'orquitis com complicació en la infecció pel nou coronavirus, que pot produir disrupció en l'espermatogènesi i apoptosi en cèl·lules germinals, afectant la qualitat de l'esperma.





En el cas de les dones, estudis observacionals van mostrar influència en la menstruació com la prolongació del cicle menstrual i disminució del volum de sagnat mentre va durar la infecció pel SARS-CoV-2. No obstant això, els investigadors han destacat la necessitat d'augmentar la investigació en aquesta línia per conèixer els impactes a llarg termini de la SARS-CoV-2 en la funció reproductiva de tots dos sexes.