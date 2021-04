El Madrid s'acosta a la catorzena Champions

El Reial Madrid tornarà a ocupar una butaca de l'elit europea després de classificar-se aquest dimecres per a les seminals de la 'Champions League' gràcies a l'empat sense gols a Aneld i la renda aconseguida davant el Liverpool en el xoc d'anada (3-1) , per citar-se amb el Chelsea en semifinals, ronda a la qual torna tres temporades després.





L'equip de Zinédine Zidane estava pràcticament eliminat fa només quatre mesos, va arribar amb dubtes a les eliminatòries i va superar amb sang, suor i llàgrimes una fase de grups més que irregular. No obstant això, la seva capacitat guanyadora i la seva millora en el tram decisiu de la temporada¡ han estat fonamentals perquè els blancs tinguin la catorzena Copa d'Europa a tan sols tres partits.





El repte no era menor davant un Liverpool que -gairebé amb la mateixa plantilla- va ser campió fa dos anys al Wanda. La duresa inicial va ser el millor argument per als pupils de Jurgen Klopp, aviat van buscar el turmell de Benzema per marcar el terreny. Va recordar a la jugada de Salah i Ramos fa tres anys a la final de Kíev, però amb els equips invertits en aquesta ocasió.





A sobre, l'egipci va ser qui va gaudir d'una clara ocasió als dos minuts que va requerir la intervenció de Thibaut Courtois, en aquest cas amb els peus i amb tot a favor de l'africà. Un primer ensurt que va encaixonar en la seva àrea als merengues fins que Luka Modric va canviar completament l'esdevenir de l'acte inicial. El croat va posar tremp i va donar aire amb llargues circulacions per frenar els 'reds'.