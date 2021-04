Raquel Mosquera, ingressada per un brot psicòtic després de l'emissió del documental de Rocío Carrasco

Raquel Mosquera està sent protagonista aquests dies després que Rocío Carrasco desmuntés la seva versió de com va morir Pedro Carrasco. I és que la vídua del boxejador sempre ha defensat públicament que pare i filla no es parlaven en aquell moment perquè la jove, aleshores, va tenir un enfrontament bestial amb el seu pare de què no van tornar a reconciliar-se.





Raquel Mosquera @ep





Després que Rocío Carrasco comptés la seva versió en el seu documental, Raquel Mosquera va triar les càmeres d'Europa Press per tornar a desmentir-i ara, el diari 'La Razón' ha publicat que la perruquera es troba hospitalitzada des d'ahir, 13 d'abril, a les 00:10 de matinada per un suposat brot psicòtic.





Tal com publica el diari, la seva parella sentimental, Isi, l'ha acompanyat fins a l'Hospital Porta de Ferro molt espantat per l'estat de salut de la perruquera. A hores d'ara està ingressada i en les millors mans possible.





Aquest ingrés es produeix després d'haver estat exposada tots aquests dies en els mitjans de comunicació per la confessió de Rocío Carrasco en què deixava entreveure que el seu pare, Pedro Carrasco, es va anar aquell dia de casa fent esses per causes que coneixia molt bé seva parella, Raquel Mosquera. Un tema que ha pogut sobrepassar a la perruquera.





Isi també va haver de ser tractat pel personal mèdic de l'hospital després d'arribar molt nerviós perquè sembla que Raquel no volia acudir als serveis mèdics de l'Hospital Puerta del Hierro.