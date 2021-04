García-Sastre inicia els assajos en fase I de la seva vacuna contra la covid-19 basada en el virus aviari Newcastle

El doctor Adolfo García-Sastre, el viròleg espanyol que dirigeix l'Institut de Salut Global i Patògens Emergents de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a Nova York (EUA), ha iniciat recentment els seus assajos en fase I en els països del Vietnam i Tailàndia de la seva vacuna contra la COVID-19 basada en el virus aviari de Newcastle (NDV).





La previsió de l'equip que lidera el doctor García-Sastre és iniciar també aviat assajos al Brasil, Mèxic i els Estats Units amb el propòsit de reproduir en entorns humans la potent protecció contra la infecció viral, tant en els pulmons com al nas dels hàmsters després immunització intranasal, de el vector basat en NDV.





Així ho ha exposat el viròleg burgalès en la seva ponència, emmarcada en la taula 'Investigació translacional: genòmica i desenvolupament de vacunes', promoguda per la Societat Espanyola de Virologia i la Societat Espanyola de Microbiologia i celebrada en el marc de l'2n Congrés Nacional COVID- 19.





García-Sastre va assegurar que aquest prototip de vacuna presenta diferents avantatges potencials davant d'altres existents, com les indicades per adenovirus. En el cas de la basada en el NDV, no hi immunitat prèvia en els humans, el que podria condicionar la seva utilitat.





Altres de les seves principals avantatges en què es pot desenvolupar amb la mateixa vacuna que es creen les vacunes contra la grip, el que facilita i abarateix el procés. D'aquí que hagi estat en països emergents on s'han iniciat els assajos, ja que es podria convertir en una opció d'immunització assequible per a aquests estats.





El NDV és un virus comú en aus, que és capaç d'infectar a mamífers, cas dels humans, però no induir malaltia, el que permet generar una resposta immune molt fort. Així mateix, estudis clínics en humans que van utilitzar NDV com a agent antitumoral van demostrar un bon perfil de seguretat, no dóna lloc a efectes adversos.





Durant la seva intervenció, García-Sastre també va abordar les vacunes contra COVID-19 que ja estan en ús, de les quals va destacar la seva alta eficàcia i seguretat, subratllant que els efectes adversos greus són casos molt rars. Així mateix, també va dedicar un ampli espai als tractaments d'inhibició de virus actualment en desenvolupament.





En aquest sentit, va destacar la utilitat del fosfoproteoma i el interactoma de la SARS-CoV-2, que van permetre comptar en molt curt espai de temps després de la irrupció de virus amb dianes terapèutiques útils per a la reutilització de fàrmacs ja disponibles.





En el bloc sobre tractaments, el viròleg de l Mount Sinai de Nova York va prestar especial atenció a la plitidepsina, un inhibidor de eEF1A i que, fins al moment, ha tingut una potent activitat antiviral de la SARS-CoV-2 in vitro i in vivo en models de ratolí.





Recentment s'ha iniciat un assaig clínic de fase 3 per determinar els possibles beneficis de el tractament de la COVID-19 moderada amb aquest, en origen, antitumoral desenvolupat per un laboratori espanyol.

