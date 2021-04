El Constitucional alemany tomba el límit al preu dels lloguers a Berlín

Protesta en contra la regulació del lloguer @ep





El Tribunal Constitucional d'Alemanya ha declarat illegal el límit que ha imposat l'Ajuntament de Berlín al preu del lloguer d'habitatges, que va entrar en vigor el febrer del 2020, perquè entén que les autoritats locals s'han extralimitat en les seves competències.





Els inquilins van aplaudir la reforma, amb la qual es va congelar el preu d'uns 1,5 milions d'habitatges, i els propietaris i promotors d'habitatges la van criticar durament, als quals ara finalment la justícia ha donat la raó.





El Constitucional argumenta que les regions tan sols poden adoptar regulacions en assumptes en els quals no hi ha cap norma federal, fet que no es compleix en aquest cas perquè ja hi ha una llei de caràcter nacional sobre el preu d'arrendament.





En tots dos casos, explica, es tracta de mesures que aspiren a protegir els inquilins de potencials abusos en el lloguer en cas d'habitatges no subsidiats. Per tant, la llei berlinesa "és nulla íntegrament", conclou el tribunal en un comunicat.