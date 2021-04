El Síndic de Greuges alerta de la situació de Delta de l'Ebre a la Comissió Europea

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, s'ha reunit aquest dijous amb la Taula de Consens de Delta de l'Ebre per escoltar les seves observacions sobre el Pla per a la protecció de la façana litoral de Delta elaborat pel Ministeri de Transició Ecològica que enviarà a la defensora del Poble Europeu perquè les traslladi a la Comissió Europea (CE).





En un comunicat aquest dijous, ha explicat que traslladarà les observacions dels membres de la Mesa a la CE amb l'objectiu que "puguin ser preses en consideració" en l'estudi que està fent sobre el cas al Delta.





Arran de les afectacions pel temporal 'Glòria', es va crear la Taula per demanar el reconeixement de Delta com un dels espais europeus més amenaçats pel canvi climàtic, l'aprovació d'un pla director de les mesures a adoptar en línia amb les propostes d'aquest Pla Delta i la mobilització dels recursos necessaris de les administracions per dur a terme aquest pla.





El Ministeri va publicar al febrer el Pla per a la protecció de la façana litoral del Delta i s'ha obert un període de consulta pública i Ribó s'ha dirigit de nou a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per demanar informació sobre les observacions que presentarà al Pla.





Aquesta setmana la Defensora del Poble Europeu ha remès al Síndic la resposta de la CE sobre l'assumpte i li ha sol·licitat que presenti les al·legacions que consideri.