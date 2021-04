Margallo va sortir d'Exteriors per intentar recuperar la sobirania de Gibraltar: per a Rajoy "això era un embolic"

José Manuel García-Margallo, exministre d'Afers Exteriors i actual eurodiputat, presenta el llibre "Gibraltar. La Segona Rendició: Les claus d'un conflicte històric", on analitza com Espanya ha perdut una oportunitat històrica després del Brexit per haver avançat en la sobirania del penyal. L'anterior titular de la cartera d'Exteriors relata com va dissenyar una negociació per tornar a recuperar poder sobre la colònia i com el seu pla va acabar al calaix dels projectes descartats per Rajoy. Amb això, també va rodar el seu cap i va acabar fora de Govern: "Això explica el canvi al ministeri", relata Margallo en una entrevista amb CatalunyaPress.















Pel títol del seu llibre, ¿Considera que Espanya podria haver fet més per avançar en la sobirania de Gibraltar?







Considero que podria haver fet molt més i de fet en la nostra època al Ministeri deixem el tema molt encarrilat. En el llibre explico, en primer lloc, que hi ha tres Gibraltares, no un Gibraltar. El primer és la ciutat, la fortalesa i les aigües interiors del port que van ser cedides pel Tractat d'Utrecht; el segon són les aigües que envolten el Penyal, que no van ser portades pel Tractat i per tant, on el Regne Unit no té títol jurídic. I finalment hi ha l'aeroport, força important, que va ser ocupat pels anglesos progressivament aprofitant les concessions que va fer el govern espanyol. La primera el 1815, quan sol·liciten permís per establir un campament en què donar aixopluc a les persones que estan infectades de febre groga i se'ls concedeix. Però el que havia estat una cessió benvolent i temporal es converteix en una ocupació permanent. L'última, que es va produir durant la nostra Guerra Civil, que és quan ells aprofiten per fer una pista que envaeix també les aigües mai ateses.





També hi ha tres cossos jurídics, tres ordenaments, que cal tenir en compte per entendre la qüestió. El primer és, com he dit, el Tractat d'Utrecht, en què se cedeix, repeteixo, la ciutat, la fortalesa i les aigües des del port, res més. També s'estableix que no hi haurà en cap cas comunicació per terra per evitar el contraban, i que si el Regne Unit volgués alienar o vendre la roca, hauria de tornar a la sobirania espanyola.





El segon cos legal són les resolucions de Nacions Unides, que diuen que Gibraltar és una colònia. Així ho estableix també la jurisprudència europea, que entén que la situació colonial és contrària a la doctrina de les Nacions Unides i que s'ha de resoldre immediatament. En aquest moment només queden 17 territoris a tot el món subjectes a descolonització. Les resolucions també dicten que la descolonització ha de fer-se per una negociació entre les dues parts, i que en el cas de Gibraltar no s'aplica el principi de lliure determinació, sinó d'integritat territorial.





El tercer cos jurídic és el Brexit: quan el Regne Unit i Gibraltar van entrar a la Comunitat Europea, ho van fer en virtut d'un article que és clau, el de el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el TFUE, que diu que la legislació europea s'aplicarà a aquells territoris les Relacions Exteriors porti un Estat membre. Mentre el Regne Unit ha format part de la Unió Europea, aquesta condició es complia, però quan el Regne Unit surt de la Unió Europea, aquesta condició ja no es compleix.







Com va enfocar la negociació des del Ministeri?





En primer lloc, instem al Govern britànic a que separés la qüestió de Gibraltar de les negociacions entre el Regne Unit i la Unió Europea. I així, Theresa May va enviar una carta on va assegurar que el Regne Unit només té una frontera terrestre amb la Unió d'Irlanda, però no té frontera a Gibraltar. D'altra banda, quan es van aprovar les orientacions que fixen el mandat als negociadors europeus, es va establir que cap acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar podria concloure sense un acord previ entre Espanya i el Regne Unit sobre Gibraltar. És a dir, ens van donar el dret de veto i podíem haver fet el que haguéssim volgut. Teníem totes les cartes a la mà.





Quin era el seu pla per a Gibraltar?





Avançant que els gibraltarenys volen seguir sent britànics i alhora formar part de la Unió Europea, vam proposar una decisió que satisfés a les dues parts: En primer lloc, cosobirania en matèria de relacions exteriors, amb la qual cosa s'hagués complert la condició de l'article 355 a què abans m'he referit. Ja no seria el Regne Unit el que gestiona les seves relacions exteriors, sinó el Regne Unit i Espanya, amb la qual cosa Gibraltar hagués format part de la Unió Europea, de l'espai Schengen, de la unió duanera o hagués desaparegut la reixa.





La segona àrea on hi hauria cosobirania és en defensa, la qual cosa li hagués permès fer una base conjunta amb Rota en un moment en què la Mediterrània és un enclavament estratègic. La tercera àrea en què hauria cosobirania és a la immigració, ja que Gibraltar passaria a ser frontera exterior de la Unió Europea.





També vam proposar instaurar la doble nacionalitat, amb la qual cosa conservarien el seu sentit de pertinença a la família britànica; garantir l'autogovern, amb respecte als seus intitucions, que està previst en la nostra Constitució; i finalment, vam estudiar fer una zona econòmica especial que inclogués el Penyal, el Camp de Gibraltar i Ceuta.





Per què ajuntar aquests tres territoris?





Perquè en aquest moment la renda en el Penyal de Gibraltar és de 92.000 euros, a La Linea és de 20 000 euros. És una diferència d'1 a 6, la diferència més gran que hi ha a cap frontera del món, inclosa la que hi ha entre els Estats Units i Mèxic. La zona econòmica especial hagués permetre crear una àrea incloent tot aquest territori perquè fos seu de les empreses que volguessin manipular i processar béns que passen per l'Estret i que ara es van a Rotterdam. Aquelles empreses que haguessin volgut canalitzar les inversions que necessàriament haurem de fer a l'Àfrica i especialment al nord, per evitar migracions, etcètera. Aquest era el projecte.





¿I què va passar perquè no es portés a terme?





El president Rajoy no va contemplar aquesta negociació en els termes que nosaltres la contemplem. I pel que fa abandonem el Ministeri, el meu successor Dastis, va dir que la sobirania no estava a sobre de la taula. Una vegada que tu renúncies a reclamar la sobirania, en aquest cas la cosobirania temporal, has perdut totes les bases de negociació. I així hem arribat a un punt en què hi ha tres parts i només dos aconsegueixen tot el que volen: Regne Unit i Gibraltar. I una tercera, que és Espanya, no aconsegueix absolutament res.





Però crec que això si no ho revertim aquí, es pot revertir a la Unió Europea. Jo no estic segur que la Unió Europea estigui disposada a acceptar unes Illes Caiman, un paradís fiscal, si frontera sud. Però si no ho aturem, això serà irreversible, perquè es convertiran en uns espanyols que viuen sense pagar impostos. És a dir, tindran tots els avantatges de l'espai Schengen: lliure circulació de la unió duanera, de fabricar i vendre aquí sense pagar impostos; i tindran la seva casa aquí, la seva sanitat aquí, els seus serveis socials aquí, però a l'hora de pagar impostos sobre la renda, ja que no es consideren cridats a això.





Llavors, en aquestes condicions, ¿quines ganes van a tenir en reintegrar-se a la sobirania espanyola? És el mateix que si et vas a Mònaco i preguntes a un monegasc quin interès té en ser francès?





A més, si tu pots establir una empresa societària o no en el Penyal que tingui accés a tot el mercat interior sense pagar impostos, ¿per quina raó t'establiràs al Camp de Gibraltar pagant impostos? Estem condemnant al Camp de Gibraltar a una situació de dependència econòmica d'una economia extractiva, que és el que ha passat fins ara.





Però llavors, el seu successor Dastis va boicotejar la negociació?





No, simplement tenia una línia radicalment diferent a la nostra. Això explica el canvi al ministeri.





Quina va ser l'explicació de Rajoy?





Bé, l'explicació oficial que em va donar el President és que això era un embolic. I jo li vaig dir que naturalment que és un embolic, si ho vam perdre fa 300 anys, no ens ho van a tornar a l'hora de l'esmorzar amb una caixa de bombons, caldrà lluitar. I llavors la següent argumentació va ser que el Regne Unit no volia parlar de sobirania europea. Però per a mi l'important no era saber el que volia el Regne Unit, sinó saber què és el que volia Espanya. I la tercera argumentació va ser simplement que no, que el posar la sobirania sobre de la taula era posar-se a discutir. Ens rendim.







¿I quin ha estat el paper de González Laia a la fi de la negociació?





Seguir aquesta deriva fins a extrems insospitats. perquè el primer acord que se signa des Utrecht, des de 1714, és un acord fiscal en què s'admet que Gibraltar tingui accés a l'mercat interior i a l'mercat espanyol dins de l'mercat interior.





Amb aquest escenari sembla complicat que els gibraltarenys vulguin ser espanyols.





El seu sistema fiscal es basa en les següents pautes: No hi ha impostos al valor afegit, no hi ha impost sobre l'alcohol, no hi ha impostos sobre el petroli i no hi ha impost sobre el tabac. Això explica que les grans fonts d'ingrés de Gibraltar siguin en part el subministrament de petroli a vaixells, que és molt més barat que a Espanya, o el contraban de tabac. En 2013, l'última xifra és que es van importar a Gibraltar 127 milions de paquets, la qual cosa vol dir que si s'haguessin quedat a Gibraltar, els habitants haguessin hagut de fumar 10 paquets al dia, inclosos els nens de pit.





Un altre tema a discutir és que les societats que s'estableixin a Gibraltar no paguen cap impost sobre els beneficis que obtinguin d'activitats realitzades fora. Això és el que s'anomena un offshore. Per això, en aquest moment hi hagi 80.000 societats a Gibraltar de les quals 25.000 són establiments financers.





L'última font d'ingressos és el joc en línia. La taxa que pagaven les empreses de joc en línia a Gibraltar és infinitament inferior a la que es paga a la Unió Europea i això va determinar que en un moment determinat controlessin el 70% de el joc mundial en línia. Així Gibraltar, que té una superfície de 4,7 quilòmetres quadrats, una població de trenta-tres mil habitants, i sense un sol recurs natural, ha aconseguit tenir la tercera renda per càpita del món, darrere només de Luxemburg i Qatar.







A la fi de les negociacions del Brexit, semblava que Espanya no tingués cap veu ...





És que ni tan sols hi ha ambaixador d'Espanya a Londres. Quan semblava que la negociació el Brexit tenia una certa importància, ja que no hi ha ambaixador. Ja no hi havia res a defensar perquè s'havia lliurat tot, per això el meu llibre es diu "La segona rendició".





És una altra batalla perduda per a Espanya?





La Unió Europea té molt a dir sobre l'acord que hi ha entre Espanya i el Regne Unit. Ens van donar les claus de la negociació i ara els meus companys eurodiputats es pregunten: "¿Per què les vau demanar? No només no heu expulsat a l'okupa, sinó que li pagueu l'aigua, la llum i l'electricitat".