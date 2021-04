Toni Cantó i Agustín Conde no es podran presentar a les eleccions madrilenyes

Toni Cantó en un acte de precampanya d'Isabel Ayuso





La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat mantenir a Toni Cantó ja Agustín Comte fora de la llista de la candidatura encapçalada per Isabel Díaz Ayuso a les eleccions del pròxim 4 de maig. La votació mostra a una Sala "fracturada" al sortir empat a tres, sent resolt a favor de la desestimació amb el vot de qualitat emès per part de el president de la Sala, Joan González Rivas.







La Sala, que va admetre dimarts passat el recurs, està integrada per una majoria de magistrats de sector conservador d'aquest òrgan, que són el president, Juan José González Rivas i els magistrats Andrés Ollero --exdirector diputat del PP--, Santiago Martínez -Vares i Alfredo Montoya. El tribunal es completa amb els progressistes Cándido Conde-Pumpido i Maria Luis Balaguer, que és la ponent d'aquest assumpte.





La Fiscalia va sol·licitar ahir mantenir a sengles candidats fora de la llista del PP al no reunir els requisits que estableix la Llei electoral madrilenya per poder ser elegibles. En les al·legacions es segueix el criteri del jutge del Contenciós-Administratiu que va acordar apartar-al no complir amb els requisits d'empadronament previ a el tancament censal, fixat l'1 de gener de 2021.





El fiscal ratifica que per a l'exercici de el dret de sufragi actiu a la Comunitat de Madrid és "indispensable, d'acord amb l'article 2.2. De la llei, la inscripció en el cens electoral vigent, que serà tancat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria ".





Els 'populars' van decidir acudir a tribunal de garanties a el "no ser cert que hi hagi un requisit d'empadronament previ a el tancament de el cens", un extrem que "mai s'ha exigit fins aquest cas".





Abans que el jutge acordés excloure a ambdós candidats, la junta electoral provincial va validar la candidatura d'Ayuso a l'haver aportat Cantó i Comte seus DNI constant dos domicilis a Madrid. Però el jutge va entendre a instàncies d'un recurs del PSOE que tots dos empadronaments no complien amb la normativa sobre la base que la Llei madrilenya estableix que no pot presentar-se "qui no estigui domiciliat a Madrid abans de l'1 de gener de 2021".





El PP impugnava en el seu recurs "la interpretació restrictiva de el dret fonamental de participació política" que fa el jutge d'instància, així com la imposició d' "un requisit restrictiu no emparat per la llei ni per la doctrina" en relació a l'exigència d'empadronament previ a el tancament censal.