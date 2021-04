El PSC es desmarca de l'aposta de deixar a Vox sense senador autonòmic: "No ens saltarem la llei"

Obre una "estratègia pròpia" que no doni protagonisme a l'extrema dreta ni l'victimitzi / @EP





El portaveu adjunt de PSC-Units al Parlament, Raúl Moreno, s'ha desmarcat al seu grup parlamentari de l'aposta d'ERC, Junts, CUP i comuns de tractar d'evitar que cap membre de Vox sigui escollit pel Parlament com a senador per designació autonòmica : "No ens saltarem la llei".





"Defensem la democràcia amb les seves imperfeccions, i negar la representació a una formació que té dret pel resultat electoral no és democràtic", ha asseverat Moreno en roda de premsa.





Ho ha dit després que ERC, Junts, la CUP i Comuns hagin anunciat que estan estudiant la possibilitat de vetar Vox perquè el Parlament no esculli a cap dels seus diputats com a senador, després de reunir també amb els socialistes la presidenta de Parlament, Laura Borràs.





Preguntat pels mitjans, Moreno ha assenyalat que poden estudiar donar suport a mesures sempre que compleixin amb la llei, i ha afegit: "Aquells que s'omplen la boca de democràcia haurien de respectar aquests termes".





Ha destacat que el seu grup va ser el primer a promoure un document per minimitzar la presència de l'extrema dreta al Parlament i que va subscriure un altre amb ERC, Junts, CUP i comuns, però que no comparteixen l'estratègia amb aquests grups.





"L'estratègia és fonamental per no aconseguir efectes contraproduents. S'ha d'actuar amb intel·ligència sense donar més focus mediàtic a l'extrema dreta" ni fer-los protagonistes, ha afegit Moreno.





ESTRATÈGIA PRÒPIA



Així, el PSC-Units obrirà una estratègia pròpia per combatre l'extrema dreta sense donar-li un protagonisme que beneficiï a aquestes formacions, segons ell: "No podran comptar amb nosaltres aquells que vulguin victimizarlas".





Preguntat per si el PSC-Units donarà suport a les propostes de resolució que han promogut en aquest sentit ERC, Junts, la CUP i comuns, Moreno ha explicat que les estan valorant, i que decidiran la seva postura quan les tinguin estudiades.





El PSC-Units i aquests quatre grups van acordar a l'inici de la legislatura un "pacte antifeixista" amb un decàleg per minimitzar la presència de Vox al Parlament que han presentat aquest dijous a la presidenta de la Cambra i la Mesa.