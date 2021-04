Les farmàcies catalanes no vendran test d'antígens

Fotografia d'una farmacia via EuropaPress





La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) ha reiterat aquest dijous la petició de poder fer i vendre tests d'antígens ràpids (TAR) de diagnòstic del coronavirus a les farmàcies, ha informat en un comunicat.





Els farmacèutics han defensat que la dispensació de TAR a les farmàcies seria "un pas endavant molt important" per incrementar la capacitat de detecció del sistema de salut i contribuir, així, a frenar la cadena de transmissió de la malaltia. Tot i així, la federació recalca que aquesta decisió l'ha de pendre el govern i no el gremi de farmacèutics.





El president de FEFAC, Antoni Torres, ha reivindicat que cal aprofitar les potencialitats de les farmàcies per abordar la pandèmia perquè, per ell, també poden contribuir en l'estratègia de detecció mitjançant la dispensació i realització de TAR.