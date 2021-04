BBVA s'asseurà aquest divendres amb sindicats per abordar un ERO que pot acabar amb 3.000 acomiadaments

La direcció de BBVA s'asseurà aquest divendres amb la representació legal dels treballadors davant la seva voluntat d'iniciar un procediment d'acomiadament col·lectiu (ERO) a Espanya que afectarà tant als serveis centrals com a la xarxa comercial.





BBVA @EP





Aquest pla d'ajust s'aplicarà sobre BBVA SA, que compta amb al voltant de 23.300 empleats, quedant fora la resta de les societats de l'entitat a Espanya. L'ERO afectarà 3.000 treballadors.





Està previst que el banc ofereixi avui una introducció sobre els seus plans i es constitueixi la taula negociadora, sense que encara es posin sobre la taula les xifres d'afectació.





Tot i que no es coneix la magnitud del procediment d'ajust, el pla podria contemplar la sortida d'uns 3.000 treballadors. Els sindicats consideren aquesta xifra alta i negociaran perquè l'impacte sigui el menor possible.





Per la seva banda, BBVA afrontarà aquest procés amb actitud dialogant, amb el compromís de seguir criteris d'objectivitat i amb la voluntat d'arribar a el millor acord possible per a tothom.

L'entitat presidida per Carlos Torres entén que per garantir la seva competitivitat i la sostenibilitat de l'ocupació a futur, resulta "imprescindible" continuar treballant de forma encara més decidida en reduir la seva estructura de costos.





Per donar suport a aquesta decisió, es justifica en en el context de "profunda transformació" en el sector, marcada per una enorme pressió competitiva, baixos tipus d'interès, l'adopció accelerada dels canals digitals per part dels clients i l'entrada de nous actors digitals.