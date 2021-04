En el primer trimestre, el PIB de la Xina va créixer un històric 18,3% interanual

El producte interior brut (PIB) de la Xina va registrar una expansió del 18,3% en el primer trimestre del 2021 en comparació del mateix període de l'any anterior, quan hi havia patit una contracció del 6,8% com a conseqüència de l'impacte de la pandèmia de coronavirus, el que representa el major ritme de creixement interanual des que existeixen registres, segons les dades de l'Oficina Nacional d'Estadística (ONE) del gegant asiàtic.





Exportacions a la Xina (EP)









No obstant això, en comparació del quart trimestre del 2020, quan la segona major economia del món havia crescut un 6,5%, l'activitat econòmica a la Xina es va desaccelerar en el primer trimestre del 2021 al 0,6%. De la seva banda, en comparació del primer trimestre del 2019 el PIB de la Xina va créixer un 10,3% i registra un creixement mitjà en els dos últims anys del 5%.





L'oficina estadística xinesa va indicar que el creixement interanual rècord de l'economia durant els tres primers mesos de 2021 s'explica per l'efecte base de la comparació amb la històrica caiguda de l'activitat observada en el primer trimestre del 2020, així com per l'augment de jornades laborals com a conseqüència dels canvis en les festivitats de l'Any Nou Lunar.





Per sectors, el sector primari de l'economia xinesa va experimentar un creixement interanual de l'8,1% entre gener i març, amb una expansió mitjana en els dos últims anys del 2,3%, mentre que la indústria va créixer en el primer trimestre del 2021 un 24,4% interanual, amb una mitjana en els dos últims anys del 6%. De la seva banda, el sector serveis va créixer un 15,6% el primer trimestre del 2021, amb una expansió mitjana en els dos últims anys del 4,7%.





Com a reflex de l'estirada de la demanda domèstica en la recuperació de l'economia xinesa, les vendes al detall en el primer trimestre del 2021 van augmentar un 33,9%, fins a 10,5 bilions de iuans (1,34 bilions d'euros), incloent un creixement del 34,2% només al mes de març.





Així mateix, la indústria va ser un altre dels factors principals en la ràpida recuperació de la Xina, l'única entre les grans economies mundials que va aconseguir tancar 2020 amb una dada de creixement positiu. D'aquesta manera, la producció industrial del gegant asiàtic en els tres primers mesos de 2021 va experimentar un creixement interanual del 24,5%, incloent un increment del 14,1% al març.





"Això no va ser suficient per evitar un primer trimestre més feble després d'una desacceleració amb el canvi d'any. El resultat és que, amb l'economia ja per sobre de la seva tendència anterior al virus i la retirada de suports, el repunt de la Xina posterior a la Covid s'està estabilitzant ", va advertir Julian Evans-Pritchard, economista en cap per a la Xina de la consultora Capital Economics.





"Esperem que el creixement intertrimestral de la Xina segueixi sent modest durant la resta d'aquest any a mesura que el recent auge de la construcció i les exportacions s'esvaeixi, fent que l'activitat torni a la tendència", ha afegit.