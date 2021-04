Aquest divendres Benet XVI compleix 94 anys, vuit com a papa emèrit

El papa emèrit, Benet XVI, compleix aquest divendres 16 d'abril 94 anys i ho celebrarà al convent 'Mater Ecclesiae' del Vaticà de manera íntima i discreta, de la mateixa manera que viu des que fa més de vuit anys, renunciés al pontificat .





Benet XVI (EP)









En una recent entrevista, Benet XVI va defensar la seva decisió de renunciar al Pontificat, la qual va anunciar fa vuit anys, l'11 de febrer de 2013 i que es va fer efectiva el 28 d'aquest mateix mes. "Va ser una decisió difícil però la vaig prendre en consciència i crec que vaig fer bé. Alguns dels meus amics una cosa 'fanàtics' segueixen enfadats, no han volgut acceptar la meva decisió", ha declarat Ratzinger en una entrevista al diari italià 'Corriere della Sera' .





Tres dies després del seu aniversari, el 19 d'abril, serà el 16 aniversari de la seva elecció com a Papa nombre 265 de l'Església catòlica. Durant els seus vuit anys de pontificat va encarar problemes de l'Església catòlica com els casos d'abusos sexuals a menors -el Vaticà va reconèixer 4.000 casos d'abusos per part de sacerdots- o la reforma del Banc Vaticà i les normes del Conclave. Va proclamar a 34 sants i al voltant de 600 beats, entre ells, el seu predecessor el papa Joan Pau II l'1 de maig de 2011; cosa que no passava des de l'Edat Mitjana.





A més, es va convertir en el primer papa tuiter, aportant modernitat a l'Església. Benet XVI va escriure tres encícliques i va continuar el camí del seu predecessor Joan Pau II i va visitar 24 països de quatre continents en 100 dies dels 2,800 del seu Pontificat. Va viatjar tres vegades a Espanya i Àsia ser l'únic continent a què no va arribar a anar.





Joseph Aloisius Ratzinger, nascut a Baviera (Alemanya) el 16 d'abril de 1927 A més de la seva llengua materna, l'alemanya, Benet XVI parla italià, llatí, francès i anglès. Com cardenal Ratzinger, conegut com a 'guardià de la fe' per la seva condició de Prefecte per a aquesta Congregació. "Fins a cert punt, li vaig dir a Déu: si us plau, no em facis això ... Evidentment, Ell no em va escoltar", va confessar després de la seva elecció com a pontífex.





A més, de les seves encícliques, va escriure nombrosos llibres, d'entre els més destacats, la trilogia sobre Jesús de Natzaret, en la qual va aportar dades destacades sobre la vida de Crist, o el text autobiogràfic 'La meva vida'. Sempre va compaginar l'escriptura amb la docència, sobretot en l'àmbit de la filosofia i la teologia.