Els Mossos detenen dos presos fugats durant un permís

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos presos que van fugir de les presons de la Roca de Vallès (Barcelona) i de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) durant sengles permisos.





El condemnat a La Roca de Vallès portava fugat des 2017, mentre que el que complia condemna a Sant Joan de Vilatorrada va sortir amb un permís ordinari al desembre de l'any passat i mai més va tornar, segons un comunicat aquest divendres dels Mossos.





El primer va ser detingut aquest dilluns a Palafolls (Barcelona) a l'interior del seu cotxe, després que els Mossos esbrinessin que havia ocupat il·legalment una casa de luxe en una urbanització de Lloret de Mar (Girona).





El sospitós, que acumula uns 40 antecedents policials per delictes contra el patrimoni, sortia poc de casa; quan ho feia, era a tota velocitat i prenent precaucions per no ser descobert, segons els agents.





"Quan detectava alguna patrulla o algun control policial a la zona, no dubtava a fugir a gran velocitat amb el vehicle, de manera que posava en risc la vida de policies" i ciutadans, han explicat els Mossos.





DETINGUT A VALLS





En relació al pres que complia condemna a Sant Joan de Vilatorrada, en un primer moment va ser localitzat a Jerez de la Frontera (Cadis), on s'allotjava a casa dels familiars de la seva parella, amb la qual després es va barallar, de manera que tornar sol a Catalunya.





La policia catalana va preparar un operatiu policial per detenir i va esbrinar llavors que el sospitós tenia una altra parella "bastant més gran que ell" que el cobria i li proporcionava un amagatall a casa de Valls (Tarragona).





Abans de llançar el dispositiu policial, el fugitiu va tornar a canviar de parella: va començar una relació amb una dona també de Valls i es va refugiar al seu domicili, "d'on no sortia gairebé per a res".





Finalment, els Mossos van detenir aquest dijous a Valls a l'home, amb quatre ordres judicials vigents, i el van traslladar de nou a al centre de Sant Joan de Vilatorrada perquè compleixi condemna per violència de gènere, conducció sota efectes de l'alcohol i delictes contra el patrimoni.