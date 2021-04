Sanitat demana no utilitzar mascaretes que continguin grafè

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha iniciat una investigació sobre els possibles riscos de la presència de grafè o biomassa de grafè en mascaretes, arran de la denúncia de les autoritats sanitàries del Canadà .





Mascareta de grafè @ep





Com a mesura de precaució, el Ministeri recomana la no utilització de màscares quirúrgiques que continguin grafè. Sanitat explica que actualment s'ha identificat que a Espanya s'estan comercialitzant mascaretes quirúrgiques tipus IIR amb grafè de biomassa de fabricant Shandong Shenquan New Materials Co Ltd, Xina. L'AEMPS ha sol·licitat el cessament voluntari de la comercialització a l'empresa importadora i distribuïdora d'aquestes màscares.





"L'Agència continua amb la investigació del risc potencial d'inhalació de partícules de grafè per la utilització d'aquestes màscares quirúrgiques i el risc que, en aquest cas, pot suposar", explica Sanitat en un comunicat.





En el cas de disposar de mascaretes quirúrgiques que continguin grafè, Sanitat demana a la empreses que no les distribueixin i les retirin de la venda. En el cas de disposar de mascaretes quirúrgiques que continguin grafè d'un fabricant diferent de Shandong Shenquan New Materials Co Ltd, Xina, reclamen informar l'AEMPS per correu electrònic a l'adreça pscontrol@aemps.es incloent la informació del fabricant i de la empresa que els ha subministrat el producte.





L'Ajuntament de Madrid ha ordenat la retirada de les mascaretes amb grafè que han estat repartides entre el personal municipal de manera preventiva i fins que es pronunciïn les autoritats sobre la seva possible toxicitat.





L'adopció d'aquesta mesura arriba després d'examinar l'alerta pronunciada pel Govern de Canadà en la qual informa d'una investigació preliminar que va identificar que les partícules de grafè inhalades podien causar toxicitat pulmonar primerenca en animals, encara que el risc per a la salut en persones no es coneix.





Els governs de Castella i Lleó i el País Basc, així com dos hospitals Infanta Sofia i Príncep d'Astúries de Madrid, també han acordat la seva retirada com a mesura de precaució pels riscos per a la salut que pot comportar el seu ús.





La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va exigir ahir a l'Ministeri de Sanitat que comprovés l'ús de màscares amb grafè en centres sanitaris de tot Espanya i que procedís en el seu cas a la seva retirada immediata.