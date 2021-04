Pablo Iglesias assegura que encara li queden "uns anys com a líder" de Podem

El secretari general de Podem i candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest divendres que ara li "toca ser un gestor" a la regió al temps que ha avisat que encara li "queden uns anys com a líder" de la formació domicili, que haurà de patir una "renovació amb gent amb experiència de govern".





En una entrevista a RNE, Iglesias ha sostingut que "no cal prolongar els càrrecs i responsabilitats massa temps". Així, i tot i que espera que el seu "paper" ara sigui governar la regió, Iglesias ha explicat que tindrà "un paper més discret i modest" en la política nacional.





"Jo vaig aconseguir un govern de coalició i per a això cal dialogar molt amb tot en contra. El meu estil va ser condició de possibilitat d'aquesta coalició. Ara s'obre una etapa diferent on algú ja no ho va a qüestionar, ha quedat instal·lat i ha costat molt. la mateixa irrupció del nostre espai de certa incorrecció política que jo tenia. Això està acabant i em toca ser un gestor de la Comunitat, que hi hagi partit a Madrid ", ha insistit Iglesias.





En aquesta línia, el líder de Podem ha elogiat el "estil" de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que exercirà un "lideratge estatal per un temps diferent". "Haurà de decidir i parlar amb molta gent, i estaré ajudant-la i donant-li suport en tot el que vulgui des de Madrid", ha explicat.





Així, Iglesias ha assenyalat que Díaz té un "estil de guant de seda i puny de ferro", una combinació de duresa en les negociacions i "dolçor" en el diàleg. Dues virtuts, ha continuat, que ell mai ha tingut i que poden portar a Unides Podem "més lluny" que fins ara.





ASSEGURA QUE SÁNCHEZ "NO VA A CONVOCAR ELECCIONS"

Amb tot, i malgrat la seva sortida de Consell de Ministres, Iglesias ha confessat que encara manté un "fil" amb el president de Govern, Pedro Sánchez, en tant que tots dos són secretaris generals de dos partits diferents. "Hi ha teixida una relació de confiança i és important. Discrepem en moltes coses, però podem dialogar", ha apuntat.





Precisament, el líder dels 'morats' s'ha referit a la relació entre sengles formacions i al compliment de l'acord de govern. "Estem condemnats a entendre'ns i governar junts", ha recordat, deixant clar que Sánchez "no va a convocar eleccions".





"No només m'ho ha dit, sinó que la correlació parlamentària implica que això serà així", ha continuat Iglesias, que ha garantit el compliment de l'acord de coalició subscrit per PSOE i Unides Podem.





En concret, Iglesias ha compromès la derogació de la reforma laboral assegurant que ja s'ha "iniciat el desmantellament" i que això "té uns terminis". "Jo vaig signar un document amb el PSOE i és explícit: el que se signa és llei", ha tancat.