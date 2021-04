L'OMS adverteix que el món pateix "la taxa d'infecció més alta durant la pandèmia"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que el món "s'està acostant a la taxa d'infecció per COVID-19 més alta fins ara durant la pandèmia", a causa de el gran increment de casos en moltes zones de la planeta.





Tedros Adhanom Ghebreyesus @ep





En roda de premsa aquest divendres des de Ginebra (Suïssa), Tedros ha lamentat que els casos i les morts per COVID-19 "segueixen augmentant a un ritme preocupant". "A nivell mundial, el nombre de nous casos per setmana gairebé s'ha duplicat en els últims dos mesos", ha especificat.





Segons les seves dades, aquestes xifres indiquen que "s'està acostant a la taxa d'infecció més alta que hem vist fins ara durant la pandèmia". Tedros ha apuntat que una de les raons és que alguns països que anteriorment havien evitat la transmissió generalitzada de COVID-19 estan veient ara "un fort augment de les infeccions".





Tedros ha posat com a exemple a Papua Nova Guinea, que fins a principis d'any havia reportat menys de 900 casos i 9 morts. "Ara ha notificat més de 9.300 casos i 82 morts. Tot i que aquestes xifres segueixen sent menors que les d'altres països, l'augment és brusc i l'OMS està molt preocupada per la possibilitat d'una epidèmia molt més gran", ha esgrimit.