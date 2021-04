Moren dues persones en un incendi en un pis de Cassà de la Selva

Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest divendres els cossos sense vida de dues persones en un incendi en un pis de Cassà de la Selva (Girona) que ha afectat un edifici del carrer de Raval.





A més, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a quatre persones intoxicades per inhalació de fums, han informat els Bombers en un comunicat.





Dels quatre intoxicats, tres han estat traslladats a l'hospital de Santa Caterina de Girona, mentre que el quart ha rebut l'alta 'in situ'.





Els Bombers ja han apagat l'incendi, fins al que s'han desplaçat 10 dotacions terrestres el cos després de rebre l'avís cap a les 8.40 hores.





A continuació han ventilat la finca i els efectius han "considerat oportú" que els desallotjats que havien sortit pel seu propi peu de l'immoble tornessin als seus habitatges.





Els bombers estan revisant l'edifici on s'ha declarat l'incendi i el veí, i encara no s'han pogut establir les causes de foc; a més, els Mossos d'Esquadra han enviat tres unitats de seguretat ciutadana i un grup de recerca.