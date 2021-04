L'estrès del confinament ha condicionat l'autocura de dones i joves

Un estudi de la Universitat de Navarra revela que, en general, els joves i les dones van patir més estrès durant el confinament i van mostrar menys adherència a les pautes de salut, en comparació amb els homes i grups grans. D'aquesta manera, l'estrès en el confinament ha condicionat l'autocura sobretot de dones i joves.





Elkin Luis i Elena Bermejo, professors de la Universitat de Navarra















La investigació internacional mostra com les diferències entre cultures, gèneres i rangs d'edat poden influir en el compliment de les pautes de salut pública, la percepció de l'estrès i l'adopció d'activitats d'autocura, ha explicat la Universitat de Navarra en una nota.





Segons l'estudi, tot i que els adults joves van percebre la situació com més greu que la gent gran, van complir almenys les pautes de salut. "Això podria ser degut a com ha impactat la pandèmia en la seva situació personal, que abasta des del laboral fins als canvis en els seus estils de vida, més que amb la percepció sobre els riscos per a la salut", ha detallat Elkin Luis, professor de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Navarra i investigador principal.





Entre els resultats, publicats a la revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health, es troba que les dones, davant d'un major estrès percebut, tendeixen a involucrar-se en menys conductes d'autocura. Això explicaria per què les més joves, els nivells d'estrès eren elevats, van declarar menys conductes d'autocura que els grups de més edat, en els quals van adoptar rutines diàries més saludables que els homes.





"Aquestes diferències de gènere i edat, en l'adopció d'un estil de vida saludable, probablement estiguin integrades en el comportament de rols de gènere, ja que les dones durant l'etapa adulta adquireixen més conductes de cura cap als altres, i per tant, desenvolupen més eines d'autocura que els homes ", ha explicat Elena Bermejo, investigadora principal i professora de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Navarra.





La investigació suggereix que aquest impacte diferencial del gènere en els resultats de salut mental va més enllà de la situació de pandèmia, i que aquestes diferències de gènere poden contribuir a una major vulnerabilitat de les dones. "No només davant la possibilitat de contraure el virus amb més facilitat per la seva exposició, atès que la majoria dels treballadors dels sectors de primera línia són dones, sinó també, d'experimentar majors problemes de salut mental fruit de la sobrecàrrega del seu rol de cuidadores ", ha remarcat.





Les persones grans presenten una millor adherència a les guies de salut, consciència sobre salut i altres activitats d'autocura. D'aquesta manera, els adults de més de 60 anys tenen més possibilitats de comportar-se de manera responsable amb la seva salut que els de mitjana edat i els joves.





Davant aquest fet, els investigadors fan èmfasi que les pautes generals de salut no estan orientades segons l'edat en la majoria dels països.





"Els joves estan molt influenciats per normes socials; seria fonamental adaptar la comunicació de salut a les seves identitats socials, el que pot promoure normes i comportaments basats en informació veraç i difosos per mitjans de comunicació més demandats, com les xarxes socials", han apuntat .





Els investigadors han plantejat, a més, que "hi ha la necessitat d'incloure en les estratègies de salut pública un enfocament integral de la promoció de la salut que comprengui la relació entre salut mental i conductes saludables, la necessitat d'adoptar un enfocament de gènere en les recomanacions sanitàries, i la importància de millorar el treball intersectorial i l'acció comunitària a l'hora de promoure i mantenir la salut física i mental de la població durant aquest període ".





El projecte d'investigació 'El paper de l'autocura durant el confinament', liderat per Elkin Luis i Elena Bermejo, professors de la Universitat de Navarra; es va iniciar durant el confinament del passat març de 2020; i es va dur a terme en col·laboració amb la Universitat del País Basc, Universitat de Màlaga, la Universitat de al Desenvolupament (Xile), la Universitat de San Buenaventura (Colòmbia), i la Universitat Francisco de Quito (Equador).