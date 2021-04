Demanen 15 anys de presó per matar, trossejar i alimentar-se de les restes de la seva mare

La Fiscalia de Madrid sol·licita quinze anys i cinc mesos de presó per a Albert SG, conegut com el 'caníbal de Vendes', per estrangular al febrer de 2019 a la seva mare i trossejar el seu cos per alimentar-se "en ocasions" de les seves restes cadavèriques.





Audiència provincial de Madrid @ep





En el seu escrit d'acusació, el fiscal li imputa un delicte d'homicidi i un altre de profanació de cadàvers, al temps que li reclama una indemnització de 90.000 euros per al seu germà. El judici arrenca dilluns que ve a l'Audiència de Madrid.





L'acusat, segons recorda la Fiscalia, a principis de 2019 convivia amb la seva progenitora en un domicili de Madrid, situat al barri de Vendes. Sense concretar una data, però a finals de gener o principis de febrer, l'acusat va discutir amb la seva mare i, després d'un enfrontament verbal, es va dirigir cap a ella "subjectant fortament pel coll, i amb el propòsit d'acabar amb la seva vida, li va pressionar fortament amb les seves mans fins a aconseguir estrangular-, causant la seva mort per asfíxia ".





A continuació, l'acusat, que es troba privat de llibertat per aquests fets des del 23 de febrer de 2.019, va traslladar el cadàver fins al dormitori de l'habitatge i el va col·locar sobre el llit "amb el propòsit d'anar fent desaparèixer el seu cos".





Per a això va procedir al seu esquarterament emprant una serra de fuster i dos ganivets de cuina que tenia a la mateixa casa. Un cop trossejat el cos, l'acusat es va anar alimentant "en ocasions" durant uns 15 dies de les restes cadavèriques, "guardant altres restes en diversos recipients de plàstic per l'habitatge i a l'interior de la nevera que hi havia al domicili, llançant també alguns d'ells a les escombraries dins de bosses de plàstic ".