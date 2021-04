Restauradors de Barcelona, indignats per la prohibició de fumar en terrasses

El Gremi de Restauració de Barcelona ha criticat "la manca de rigor" del Ministeri de Sanitat i ha traslladat a la ministra Carolina Darias la seva indignació per la proposta de prohibir fumar a les terrasses dels bars.









Una dona fumant en una terrassa (EP)





En un comunicat aquest divendres, l'entitat ha assegurat que "no hi ha cap estudi o informe rigorós que avali la mesura" i assenyala que la comunitat científica no ha trobat evidències sobre la transmissió de virus a través del fum de tabac.





El Gremi ha demanat que la Generalitat de Catalunya es desmarqui d'aquesta proposta i confirmi que no s'enduriran les restriccions "ja de per si severes".





El director del gremi, Roger Pallarols, ha assegurat que "és una irresponsabilitat imperdonable" i una nova mostra de poca empatia amb el sector.





"La ministra Darias es confirma com buròcrata allunyada de la realitat", ha asseverat Pallarols, que ha afegit que el Ministeri s'ha sumat a l'especulació i contribueix a la psicosi social --en les seves paraules-- sobre les causes del contagi.