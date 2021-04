VIDEO: El món doblement deformat dels forats negres binaris, visualitzat per la NASA

Un parell de forats negres en òrbita amb milions de vegades la massa de el Sol realitzen un hipnòtic ballet 'pas a dos' a una nova visualització de la NASA.





La pel·lícula descriu com els forats negres distorsionen i redirigeixen la llum que emana de la voràgine de gas calent, anomenat disc d'acreció, que envolta cada un.

















Vist des de prop de l'àmbit orbital, cada disc d'acreció adquireix un característic aspecte de doble gepa. Però quan un passa davant de l'altre, la gravetat de l'forat negre en primer pla transforma al seu company en una seqüència d'arcs que canvia ràpidament. Aquestes distorsions es manifesten quan la llum de tots dos discos navega pel teixit enredat de l'espai i el temps a prop dels forats negres.





"Estem veient dos forats negres supermassius, un més gran amb 200 milions de masses solars i un company més petit que pesa la meitat", va dir en un comunicat Jeremy Schnittman, astrofísic de el Centre de Vol Espacial Goddard de la NASA, qui va crear la visualització . "Aquests són els tipus de sistemes binaris de forats negres en els que creiem que tots dos membres podrien mantenir discos d'acreció que duren milions d'anys".





Els discos d'acreció tenen diferents colors, vermell i blau, per facilitar el seguiment de les fonts de llum, però l'elecció també reflecteix la realitat. El gas més calent emet llum més a prop de l'extrem blau de l'espectre, i el material que orbita forats negres més petits experimenta efectes gravitacionals més forts que produeixen temperatures més altes. Per a aquestes masses, tots dos discos d'acreció emetrien la major part de la seva llum en els raigs ultraviolats, i el disc blau aconseguiria una temperatura lleugerament més alta.





Visualitzacions com aquesta ajuden als científics a imaginar les fascinants conseqüències de l'espill de la casa de la diversió de la gravetat extrema. El nou vídeo es duplica sobre un anterior produït per Schnittman que mostra un forat negre solitari des de diversos angles.





Vists gairebé des de la vora, els discos d'acreció es veuen notablement més brillants en un costat. La distorsió gravitacional altera els camins de la llum provinents de diferents parts dels discos, produint la imatge deformada. El ràpid moviment de el gas a prop de el forat negre modifica la lluminositat del disc a través d'un fenomen anomenat impuls Doppler, un efecte de la teoria de la relativitat d'Einstein que il·lumina el costat que gira cap a l'espectador i atenua el costat que gira.





La visualització també mostra un fenomen més subtil anomenat aberració relativista. Els forats negres semblen més petits quan s'acosten a l'espectador i més grans quan s'allunyen.





Aquests efectes desapareixen a l'veure el sistema des de dalt, però sorgeixen noves característiques. Tots dos forats negres produeixen petites imatges dels seus companys que giren al voltant d'ells en cada òrbita. Mirant més de prop, està clar que aquestes imatges són en realitat vistes de vora. Per produir-los, la llum dels forats negres ha de ser redirigida a 90 graus, el que significa que estem observant els forats negres des de dues perspectives diferents, cara i vora, a el mateix temps.





"Un aspecte sorprenent d'aquesta nova visualització és la naturalesa auto-similar de les imatges produïdes per lents gravitacionals", va explicar Schnittman. "A l'fer zoom en cada forat negre es revelen múltiples imatges cada vegada més distorsionades del seu soci".





Schnittman va crear la visualització calculant el camí pres pels raigs de llum dels discos d'acreció a mesura que avançaven a través del espai-temps deformat al voltant dels forats negres.





En un ordinador de taula moderna, els càlculs necessaris per fer els fotogrames de la pel·lícula haurien pres al voltant d'una dècada. Així que Schnittman es va associar amb el científic de dades de Goddard, Brian P. Powell, per utilitzar la supercomputadora Discover al Centre de Simulació Climàtica de la NASA. Usant només el 2% dels 129.000 processadors de Discover, aquests càlculs van prendre al voltant d'un dia.





Els astrònoms esperen que, en un futur no molt llunyà, siguin capaços de detectar ones gravitacionals (ones en l'espai-temps) produïdes quan dos forats negres supermassius en un sistema molt semblant a què Schnittman va descriure en espiral i es fusionen.