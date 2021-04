Detingut un home per segrestar la seva exparella per evitar que avortés

POLICIA NACIONAL @EP





La Policia Nacional ha detingut un home per agredir i segrestar durant diverses hores la seva exparella, que estava embarassada d'ell, quan es dirigia a una clínica per avortar, ha informat una portaveu de la Prefectura Superior de Policia de Madrid.





La víctima havia mantingut una relació fins fa poques setmanes amb l'arrestat, però la dona es va separar d'ell pels seus mals tractes. De fet, tenia ja antecedents per violència de gènere i ella va haver de canviar-se de casa per evitar-li, encara que el cas continuava.





Aquest dilluns cap a les 16 hores, quan la dona acudia a una clínica per avortar, situada al número 135 del carrer Toledo, l'ara detingut la va interceptar en el camí i tots dos van mantenir una forta discussió, ja que ell no volia que avortés. Davant la negativa de la dona, l'agressor la va introduir a la força en una furgoneta, portant-la a un polígon industrial, on la va retenir contra la seva voluntat tot el matí.





A més, va trencar tota la seva documentació i proves mèdiques, de manera que va impedir l'avortament. També li va treure el mòbil i la bossa per impedir que avisés la policia. Després de diverses hores de súplica, l'home accedeix a portar-lo a la clínica, els metges després de conèixer el que ha passat van trucar a la policia, que es va presentar ràpidament al lloc.





Allà van detenir l'exparella, acusat d'un delicte de maltractaments i de detenció il·legal. Es tracta d'un ciutadà espanyol de 30 anys. Ella és peruana i té 40 anys, han indicat les mateixes fonts.