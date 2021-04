Condemnats fins a 31 anys de presó tres dels acusats de la 'manada de Sabadell'

Audiència de Barcelona @ep





La Secció 6 de l'Audiència de Barcelona ha condemnat fins a 31 anys de presó a tres dels quatre acusats de la 'manada de Sabadell' per tres agressions sexuals a una jove el 3 de febrer de 2019 a una nau abandonada quan ella tornava de festa.





Segons la sentència consultada per Europa Press, el tribunal imposa 31 anys de presó a l'autor material d'una de les agressions i cooperador necessari de les altres dues, 13 anys i sis mesos a dos processats per complicitat d'un delicte d'agressió sexual i absol a la cambra acusat, "al no existir proves que acreditin la seva presència al lloc i hora dels fets".





També estableix una pena de cinc anys de llibertat vigilada, aplicable un cop es compleixi la pena de presó, i el pagament d'una indemnització de 60.000 euros per a la víctima.