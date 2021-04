Aquests són els eixos polítics d'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya

El 14 d'abril 35 persones van assistir a l'acte de presentació de l'Aliança de l'Esquerra Republicana de Espana (AIRE). L'esdeveniment va comptar amb la presència i la intervenció de l'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo, entre d'altres destacats personatges de l'esquerra constitucional i per tant radicalment contrària a qualsevol tipus de deriva secessionista.





En el seu manifest de presentació, que va llegir el catedràtic de filosofia de la UB, Miguel Candel i la vicepresidenta de línies vermelles i ex membre del Cte Nal de PSC, Sandra Tirado.





Acte de presentació (AIRE)





Les intervencions polítiques van anar a càrrec de Vicente Serrano i Pedro Fernández de la directiva d'ACP, i de Javier Marin de la directiva de línies vermelles.





Els 5 punts principals on pretenen centrar el focus de la seva actuació política són els següents: la defensa a ultrança de tots els drets civils, econòmics i socials recollits en les declaracions de les Nacions Unides, la solidaritat interterritorial que garanteixi la igualtat de drets i deures de tots els espanyols, sense privilegis associats a el lloc de naixement o residència. Com a garantia d'aquesta solidaritat, fer què en sectors bàsics com justícia, educació, sanitat, fiscalitat, seguretat pública i serveis fonamentals de caràcter estratègic, com el subministrament energètic, d'aigua, sigui l'Administració central de l'Estat qui tingui l'última paraula. A més, una política econòmica centrada en la reducció de les desigualtats socials i especialment, en la protecció de les classes treballadores més desfavorides, així com el respecte i la defensa de la diversitat cultural existent a Espanya i a cadascuna de les seves nacionalitats i regions.

























La plataforma AIRE té previst confluir al mes de juliol en un primer Congrés Constituent per a la formació d'un nou partit polític, amb l'objectiu de presentar-se a les properes eleccions municipals i generals de 2023