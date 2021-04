Iran comença a enriquir urani al 60%, el nivell més alt fins a la data

Panoràmica de Teheran @ep





El cap nuclear de l'Iran, Ali Akbar Salehi, ha assegurat que Teheran ha iniciat l'enriquiment d'urani en un 60% a la instal·lació nuclear de Natanz, dos dies després d'un atac a la central que l'Iran atribueix a Israel.





"Ara estem obtenint nou grams [gairebé un terç de unça] per hora", va dir Ali Akbar Salehi de l'Organització d'Energia Atòmica de l'Iran a la televisió estatal, després que l'agència de notícies Tasnim informés que la producció estava en marxa a la instal·lació nuclear de Natanz.





Anteriorment, el president de parlament de l'Iran va afirmar que els científics iranians havien començat a enriquir amb èxit al 60% l'urani a les 12.40 AM (20:10 GMT d'dijous).





El comentari de Mohammad Bagher Qalibaf, citat per la televisió estatal, no va donar més detalls sobre la quantitat que l'Iran planejava enriquir. No obstant això, és probable que augmenti les tensions fins i tot quan l'Iran negociï amb les potències mundials a Viena sobre una forma de permetre que els Estats Units torni a l'acord i llevant les aclaparadores sancions econòmiques que enfronta el país.