Jordi Gual, nomenat president no executiu de VidaCaixa

Caixabank





La Comissió Executiva de CaixaBank ha nomenat a l'expresident de l'entitat Jordi Gual president no executiu de VidaCaixa, informa aquest divendres en un comunicat.





Després de deixar la presidència un cop formalitzada la fusió amb Bankia, Jordi Gual s'ha reincorporat a més a Iese Business School com a catedràtic d'Economia.





Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank i actual president de VidaCaixa, centrarà els seus esforços en l'entitat financera i en liderar el procés d'integració entre CaixaBank i Bankia.





Tomàs Muniesa continuarà com a vicepresident de l'asseguradora i Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa i membre de Comitè de Direcció de CaixaBank, es mantindrà com a primer executiu de la companyia.





TRAJECTÒRIA





Abans d'assumir la presidència de CaixaBank a juny de 2016, Gual era economista en cap i director executiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank i director general de Planificació i Desenvolupament Estratègic de CriteriaCaixa.





És doctor en Economia per la Universitat de Califòrnia, Berkeley i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials amb Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, així com catedràtic d'Economia de Iese Business School i Research Fellow de l'Center for Economic Policy Research (CEPR) de Londres .





També és vicepresident de l'Cercle d'Economia i patró de la Fundació Cedeix, en 2019 li va ser atorgada la Insígnia d'Or de l'Institut Espanyol d'Analistes Financers i el 1999 va ser guardonat amb el premi d'investigació de l'European Investment Bank.





Gual es va unir a l'claustre de Iese a 1987, on va desenvolupar la seva activitat acadèmica fins a 2005, any en què es va incorporar al Grup La Caixa.