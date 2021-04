Sabater (CUP) rep l'alta després d'estar ingressada a l'hospital per coronavirus

Dolors Sabater @ep





La presidenta de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, ha rebut l'alta hospitalària després d'haver estat diversos dies ingressada a l'hospital per haver donat positiu en coronavirus.





En un tuit recollit per Europa Press, ha agraït el suport i ha reivindicat la sanitat pública: "Les autèntiques estructures d'estat són les que estan al servei de la vida, de la llibertat i dels drets. Impossible passar per les mans de la sanitat pública sense quedar profundament agraïda, imprescindible enfortir aquesta estructura vital. Per fi d'alta ".





La formació va anunciar dijous de la setmana passada que Sabater estava ingressada per necessitat d'oxigen, encara que estava estable de salut.