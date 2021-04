Turquia prohibeix els pagaments amb moneda digital

Turquia ha decidit vetar a partir del pròxim 30 d'abril la possibilitat de realitzar qualsevol pagament "de manera directa o indirecta" mitjançant l'ús de moneda digital com bitcoin, després que el banc central de país otomà hagi determinat que representen "riscos significatius" en resposta a les recents iniciatives dirigides a l'ús d'aquests actius com a mètode de pagament.





"Aquestes mesures tenen com a objectiu evitar l'ús directe o indirecte de criptoactius en els pagaments a Turquia, així com la prestació de serveis que permeten el seu ús en els pagaments i el desenvolupament de models comercials que permeten el seu ús directe o indirecte en la prestació de serveis de pagament i en l'emissió de diners electrònics ", han indicat des del Banc Central de Turquia.





Després de la decisió de el Banc Central de Turquia, la cotització del bitcoin, la moneda digital més popular i presa com referència de el sector, queia més d'un 3% i pugnava per mantenir-se per sobre de la cota de 60.000 dòlars, allunyada del màxim històric de més de 64.000 dòlars registrat durant la setmana.





En la seva decisió de restringir l'ús de moneda digital com a mètode de pagament, l'institut emissor turc ha tingut en compte que aquests actius no estan subjectes a cap mecanisme de regulació i supervisió ni a una autoritat reguladora central, a més de estar sotmesos a una excessiva volatilitat .





Així mateix, el banc central adverteix que les moneda digital poden ser utilitzades en accions il·legals causa de les seves estructures anònimes, mentre que també poden ser robades o utilitzades il·legalment sense l'autorització dels seus titulars, i les transaccions realitzades són irrevocables.





"Es considera que el seu ús en pagaments pot ocasionar pèrdues no recuperables per les parts implicades en les transaccions a causa dels factors esmentat s", ha explicat la institució.





D'aquesta manera, a partir de l'entrada en vigor de la nova regulació el proper 30 d'abril, els criptoactius "no es podran utilitzar directament o indirectament per fer pagaments" i no es podrà proporcionar cap servei per a l'ús directe o indirecte dels mateixos en pagaments ni seran utilitzades en l'emissió de diners electrònics.





A més, els proveïdors de serveis de pagament no podran desenvolupar models comercials de manera en què els actius criptogràfics s'utilitzin directament o indirectament en la prestació de serveis de pagament i emissió de diners electrònics.





De la seva banda, les institucions de pagament i diners electrònic no podran intervenir en plataformes que ofereixen serveis de negociació, custòdia, transferència o emissió de criptoactius o transferències de fons des d'aquestes plataformes.