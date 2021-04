Espanya necessita mil noves de gent gran per a complir amb les recomanacions de l'OMS

Un equip de la UME entrant a una residència de Clot, a Barcelona @ep





Les residències d'avis s'han convertit en un mercat "molt atractiu" a Espanya, a l'obtenir rendibilitats per sobre del 5%, sobretot tenint en compte que el país necessita cobrir 80.000 noves places en residències per a majors de 65 anys per complir amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el que equival a 1.000 noves residències addicionals a les 5.417 operatives en l'actualitat, segons ha informat la consultora immobiliària Savills Aguirre Newman.





Un estudi de la consultora indica que les residències de la tercera edat, per les bones perspectives que ofereixen a mig i llarg termini, són un dels mercats "més atractius" avui i de major retorn per a l'inversor, amb ingressos assegurats i recurrents.





La taxa de rendibilitat inicial de les residències de gent gran a Espanya se situa aproximadament en el 5,2%, tot i que en alguns casos, de residències prime, les taxes s'han situat al voltant del 4,5%.





De fet, en alguns països europeus com Suècia o Alemanya, el major interès de l'inversor està pressionant els 'yields' a la baixa, amb rendibilitats que es rebaixen entre 20 i 30 punts bàsics i se situen en el 3,85% (Suècia) .





L'informe de Savills Aguirre Newman ha assenyalat que hi ha un ampli nombre d'operadors i inversors internacionals que malgrat l'interès, encara no han pres posicions al mercat espanyol per la manca d'oferta disponible, pel que estan prioritzant la compra de sòl per al desenvolupament dels projectes davant de l'adquisició d'actius.





Tot això en un context en què l'OMS recomana una ràtio de cinc places per cada 100 persones majors de 65 anys, encara que l'actual proporció a Espanya és de 4,2 places.





L'informe elaborat pel departament de Healthcare de Savills Aguirre Newman ha destacat que, en ciutats amb grans nuclis de població, la previsió és que la disponibilitat de places torni a un escenari d'escassetat i amb llistes d'espera que poden prolongar-se durant anys en el cas de centres públics a partir de 2022.





La baixa disponibilitat i l'antiguitat de l'estoc existent requereixen l'actualització de part de l'oferta ja operativa, alhora que crear producte adaptat a la nova realitat de mercat i dissenyat amb criteris de funcionalitat i eficiència.





La directora de Healthcare a Savills Aguirre Newman, Núria Béjar, ha remarcat que "el paper d'aquest sector és important en la societat com a servei i com a generador d'ocupació". A més, ha reivindicat la necessitat d'habilitar nous models d'habitatge amb serveis i activitats atractives per als majors actius en enclavaments urbans consolidats.





El sector de les residències de gent gran es caracteritza principalment per un gran nombre d'entitats dedicades a la gestió d'un o diversos centres. També hi ha un petit grup d'operadors paneuropeus com Dómusvi, ORPEA, Korian o Colisée Espanya, amb un ampli nombre de residències sota gestió després d'haver crescut mitjançant adquisicions en els últims anys i que continuen buscant guanyar volum a Espanya.





No obstant això, Savills Aguirre Newman considera que el desenvolupament via la compra d'actius en explotació perdrà força a mig termini, davant el desenvolupament de nous projectes, ja que l'inversor percep cert risc en la compra d'actius ja construïts davant un possible canvi de normativa arran de la pandèmia de la Covid-19, que impliqui noves inversions de capex o reducció del nombre de places.





Per aquest motiu, l'estudi també anticipa un interès dels operadors de construir residències adaptades a les necessitats i possible legislació post-covid.