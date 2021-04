Rocío Flores demana entre llàgrimes a la seva mare que es posi en contacte amb ella i el seu germà

Rocío Flores @ep





Sobrepassada per la pressió que està suportant des de l'estrena de la sèrie documental de la seva mare, Rocío Carrasco, Rocío Flores ha trencat el seu silenci i, completament destrossada, ha fet una crida pública a la seva progenitora, demanant-li entre llàgrimes que es posi en contacte amb ella i amb el seu germà David per arreglar les coses perquè no poden més amb aquesta situació.





Després de comentar 'Supervivientes' i abans d'abandonar el plató d''El programa de Ana Rosa', Rocío ha pres la paraula de manera totalment inesperat per explicar, per primera vegada, com se sent i confessar, abatuda, que ha intentat posar-se en contacte amb la seva mare i aquesta no li agafa el telèfon.





"A veure com ho explico", començava visiblement nerviosa, deixant clar que no volia pronunciar-se sobre la brutal docusèrie de Rocío Carrasco: "I o no entraré a debatre ni opinar sobre el documental, però sento la necessitat d'explicar almenys com em sento, perquè m'estic creant una cuirassa que no sóc així ". Abatuda pel que ha viscut en les últimes setmanes i denunciant la pressió mediàtica que està patint a tota hora tots els dies, Ro ha respost a les crítiques que ha rebut pel seu debut com a col·laboradora televisiva, assegurant que "si em quedo a casa i no vinc a treballar i no aprofito l'oportunitat és perquè tinc alguna cosa a amagar i tinc por. i si vinc a treballar és que no tinc sentiments ".





"Sí que tinc sentiments i no pocs precisament", ha confessat a la vora de les llàgrimes, abans de confessar que les coses que s'estan comptant sobre la relació amb la seva mare arran de l'emissió del seu docusèrie no són veritat: "Es jutja i es prejutja i es diu i es diu. i hi ha moltes coses que no són així, i quan dic que no són així és perquè és la realitat. Les coses no són així "





"Conec perfectament a la meva mare, millor que ningú, i es millor que ningú el que jo he viscut a la casa de la meva mare. I conec perfectament al meu pare i es tot el que he viscut a la casa del meu pare", ha assenyalat abans de mirar a càmera i confessar destrossada: "s'ha dit que a mi se m'ha criat en una casa amb odi. a casa meva mai se m'ha inculcat odi cap a la meva mare. mai en la vida, mai, i no tinc de mentir perquè és l a realitat ".





Més sincera que mai Rocío ha parlat de com està ara mateix: "Em sento malament, em sento destrossada, sou molt injustos, se superen els límits. No sóc l'única persona que està patint, hi ha una altra persona més que es diu David Flores , ja no puc més ".





Completament destrossada, la jove ha sortit en defensa d'Antonio David i ha desmentit que el seu pare l'hagi manipulat en contra de la seva mare, assegurant que "tinc 25 anys i ho dic públicament. He demostrat moltes vegades la persona que sóc. He criteri per mi mateixa i la persona que s'està descrivint en el documental, el meu pare, no és així ".





Desesperada, i confessant que la seva mare no li agafa el telèfon, Rocío s'ha despullat com mai i ha llançat un missatge públicament a la mare: "T'ho dic a tu mare. Ho he intentat per activa i per passiva de forma privada, moltes vegades. s'ha arribat a qüestionar que no m'he posat en contacte amb la meva mare després de Supervivents i això és mentida. El 3 de desembre Rocío Flores torna a trucar a la seva mare i ahir vaig tornar a trucar a la meva mare 2 cops. i veig que ja l'única manera que hi ha de poder contactar és públicament ".





"Als teus fills no te'ls ha arrencat ningú, són aquí, la teva filla i el teu fill", ha revelat abatuda. "Aixeca el telèfon, truca'ns, parla amb nosaltres, seu amb nosaltres a casa, però anem a aclarir les coses ", ha demanat a la seva mare, confessant que" ja no puc mes. Només cal. Ni puc jo ni pot David. Deixar-nos a un costat de tot això, parlarem les coses, ja no puc més. Ho dic de cor i com ho sento. La situació de la meva casa és insostenible. És tot molt injust. Les coses no són així ". Un crida desesperada amb el qual Rocío Flores, parlant també en nom del seu germà, demana públicament al seu mare que si us plau es posi en contacte amb ells per intentar arreglar les coses. simplement punyent. Quina serà la resposta de Rocío Carrasco?