El Govern suggereix que les CCAA no podran limitar drets fonamentals sense l'estat d'alarma

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntat aquest divendres que, "amb caràcter general", no poden restringir-se drets fonamentals sense estat d'alarma, tot i que ha demanat no perdre en debats jurídics que no donen "seguretat" als ciutadans.





En una entrevista, Robles ha remarcat que el president de Govern, Pedro Sánchez, va dir que la seva "intenció" és no prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig. No obstant això, ha demanat no enredar-se en debats jurídics que no donen "seguretat" als ciutadans.





Margarita Robles @ep





La ministra, jurista de professió, ha explicat que en aquest àmbit "no hi ha una posició única" i el Dret "no és una ciència exacta", pel que ha fet "una crida a la responsabilitat" i la unitat de totes les forces polítiques per a prestar el millor servei als ciutadans "sense perdre en debats jurídics".





En aquest context, ha reconegut que, "amb caràcter general", no es poden limitar drets fonamentals sense l'estat d'alarma, però ha recordat que els propis tribunals "han fet interpretacions diferents" i aquests debats "no contribueixen a donar seguretat als ciutadans ". I ha posat com a exemple la possibilitat de prohibir fumar a les terrasses dels bars, que ha remarcat que no és un dret fonamental.





REBUIG A LA VACUNA INFERIOR AL 3% ENTRE ELS MILITARS





Robles ha insistit així en la necessitat que tots els polítics treballin units per vèncer el virus i ha fet una crida perquè els ciutadans es posin la vacuna contra la Covid-19 quan siguin cridats.





"Que tots ens vacunem sense por, jo vaig ser quan em va tocar molt orgullosa i satisfeta de fer-ho", ha recordat mostrant la seva "confiança absoluta" en la gestió que està fent el Ministeri de Sanitat i en els avenços científics.





Així, ha reconegut que algunes informacions "contradictòries" han generat "confusió" entre la ciutadania, però creu que la "immensa majoria" de la població vol vacunar-se. De fet, ha revelat que en les Forces Armades el percentatge de rebuig a la vacuna no ha arribat al 3 per cent.