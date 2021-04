Catalunya treballa en mesures per a una desescalada "lenta i segura"

El conseller d'Interior de la Generalitat en funcions, Miquel Sàmper, ha assegurat que el seu departament i el de Salut ja treballen en un pla de mesures per a una desescalada "lenta i segura" quan les dades epidemiològiques ho permetin.





Miquel Sàmper @ep





En roda de premsa telemàtica, acompanyat del secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, Sàmper ha afirmat: "El pla de desescalada no podem dir que sigui a partir del 26 d'abril", quan acaba la pròrroga d'una setmana de les mesures vigents.





"Es tindran preparades per si és procedent que es puguin aplicar. Volem donar passos lents però segurs, no donar un pas endavant per donar dos passos enrere", ha precisat el conseller d'Interior.





En el mateix sentit, Marc Ramentol ha assenyalat que s'està treballant a nivell tècnic en el procés de desescalada, en contacte amb els diferents sectors, i ha subratllat que "estarà preparat per quan es pugui fer".





DISPOSITIUS DE SEGURETAT





El comissari Joan Carles Molinero ha explicat que es continuaran establint dispositius concrets, especialment en aquelles zones en què es detecten festes no permeses, i en parcs naturals per evitar aglomeracions.





Per garantir el compliment del confinament comarcal, Mossos d'establir controls dinàmics en la xarxa viària en horari diürn, i també per al toc de queda al detectar els últims dies "un increment" de les persones que incompleixen la restricció.





ANDORRA





El conseller Sàmper ha assenyalat que l'únic canvi que es produeix en les mesures prorrogades és que decau la unitat comarcal entre Andorra i la comarca de l'Alt Urgell (Lleida) a l'haver una norma de "rang estatal" que permet la mobilitat entre Andorra i Espanya .





Ha advertit que els ciutadans andorrans que vinguin a Catalunya respectin les mesures de confinament comarcal establertes, ha demanat als catalans que no vagin a Andorra --com assegura fa el Govern andorrà a la inversa--, i ha dit que "no és bo que es produeixi aquesta mobilitat ".