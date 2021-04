El Govern licita la redacció i direcció de les obres a la Gran Via per vuit milions

La Generalitat de Catalunya ha iniciat el procés de licitació per ampliar el recinte de Fira de Barcelona situat a Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), un projecte en el qual invertirà vuit milions d'euros entre la redacció dels projectes bàsic i executiu i la direcció de les obres per executar el nou edifici.





Fira Barcelona (EP)





Segons ha avançat aquest divendres 'La Vanguardia' i ha confirmat Europa Press a través del Portal de Contractació Pública, l'empresa adjudicatària es coneixerà al juny per iniciar les obres el 2022.





Els aspirants hauran de seguir la línia de disseny de Toyo Ito, que va rebre fa uns mesos l'encàrrec de Fira 2000 --societat que agrupa Fira de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i les administracions públiques-- per redactar l'avantprojecte i donar-li una imatge semblant a la resta del recinte firal.





Com a requisit, les obres no podran superar els 130 milions d'euros i es preveu que durin al voltant dels dos anys i mig perquè el pavelló pugui estar operatiu el 2025.





El nou espai comptarà amb 60.000 metres quadrats i es connectarà amb l'actual recinte firal a través d'una passarel·la elevada que travessarà l'avinguda Joan Carles I.





DUES TORRES D'OFICINES

S'espera, després de les obres, acollir nous congressos com la fira audiovisual ISE --que arribarà a Barcelona al 2022-- i el Mobile World Congress (MWC), que per ara té contracte fins al 2024 però que no es descarta que s'allargui .





L'anomenat Pavelló 0 disposarà d'un gran vestíbul amb sales de reunions, de protocol i altres serveis, a més d'un ascensor panoràmic que conduirà a una coberta amb dues torres d'oficines de 70 metres d'alçada i un espai verd amb restaurants i terrasses.





L'espai d'exposició disposarà de dues plantes independents, cadascuna d'elles amb 17.135 m2 de superfície útil.