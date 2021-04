Salut investiga tres brots de legionel·losi a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal

Consellera de Salut, Alba Vergés @ep





El Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i Oriental, i el Servei de Salut Pública de Vallès Occidental Oest de la subdirecció regional de Salut Pública a Barcelona, estan investigant 3 brots de legionel·losi en tres poblacions de Vallès Occidental.









Es tracta de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat, i han afectat un total de 13 persones, ha explicat la Conselleria de Salut en un comunicat aquest divendres.





A més, com a mesura cautelar, des de l'inici de les inspeccions s'ha ordenat la neteja i desinfecció de tots els circuits en què s'han recollit mostres.





A Castellbisbal hi ha cinc persones detectades, tres homes i dues dones, d'entre 55 i 98 anys, que van ingressar a l'hospital i van rebre l'alta, després que mostressin símptomes entre el 10 de març i l'1 d'abril.





Altres cinc s'han notificat a Rubí, també tres homes i dues dones, d'entre 44 i 88 anys, estant un d'ells encara hospitalitzat, després que presentessin símptomes entre el 27 i 30 de març.





A Sant Cugat hi ha tres persones, dos homes i una dona, d'entre 69 i 87 anys, que van iniciar símptomes entre el 30 de març i l'1 d'abril, i han rebut l'alta hospitalària.





Salut ha garantit que ha començat una investigació, tant epidemiològica com ambiental, des del dia que es van detectar els brots de malalts, recollint la informació clínica i epidemiològica necessària per poder delimitar on es van poder contagiar.





Així mateix, estan en marxa inspeccions "en instal·lacions de risc" com en zones industrials on hi ha torres de refrigeració d'aigua i altres de recollida de mostres de les mateixes, i s'han obtingut resultats negatius, tot i que resten alguns pendents per conèixer.





La Conselleria de Salut ha no ha descartat que puguin aparèixer més afectats en els propers dies, ja que el període d'incubació d'aquesta patologia pot ser de fins a 14 dies; però, des de fa una setmana no s'ha tingut coneixement de cap cas més en aquestes localitats.