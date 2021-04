Terrassa i Sabadell treballen conjuntament per transformar l’entorn de la N-150

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per a la Gestió de Residus estan treballant conjuntament amb els ajuntaments de les dues cocapitals, Terrassa i Sabadell, per tal de poder concretar un projecte de transformació de l’entorn de la carretera N-150. Aquest projecte, anomenat Parc Vallès Circular, es presentarà a la convocatòria de fons europeus Next Generation i vol ser un revulsiu per a la zona, amb un clar impacte ambiental i social. Aquest migdia, en una visita sobre el terreny els representants de les diferents institucions, han mostrat la seva voluntat de treball conjunt i el seu compromís amb el projecte.





El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha explicat que “quan al Consell Comarcal vam començar a plantejar l’opció de presentar-nos als Next Generation ens vàrem adonar que havíem de canviar el xip: havíem de tenir un rol d’aglutinador, de suma, d’agregar projectes i iniciatives. Per crear una xarxa amb diferents nodes: la ciutadania, les empreses, les administracions, les entitats, i per fer aflorar innovació i talent.





En aquest sentit, l’entorn de la N-150 ara sembla el pati del darrera de les dues cocapitals, però a la vegada compta amb equipaments vitals per la comarca. Estic convençut que el treball conjunt que estem fent entre tots ens marcarà el futur dels propers anys a la comarca i tindrà un impacte a les generacions futures més enllà d’aquest espai i més enllà que el projecte sigui finançat amb uns fons o amb uns altres”.





Alcaldes de Sabadell i Terrassa - AJ. DE TERRASSA





Per la seva banda, el president del Consorci per a la Gestió de Residus i alcalde de Matadepera, Nil López, assegura que “el treball conjunt ens ha de permetre fer un salt important en les polítiques ambientals, en la gestió dels residus i en l’economia circular. La suma d’esforços, tant des de les administracions públiques com amb el sector privat ens permet abordar diferents línies d’actuació transversals i sectorials per donar resposta als reptes socials i ambientals i fer possible la transició ecològica. La gestió dels residus abraça molts d’altres aspectes que ens poden ajudar al canvi de paradigma. Gestió dels residus vol dir energia neta, consum responsable, economia circular, qualitat de l’aire I mobilitat sostenible. La comarca comparteix reptes i és important que la cerca de les solucions sigui fruit del consens”.





L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assegurat que “els projectes que aspiren als fons europeus Next Generation ens ofereixen una magnífica oportunitat per cooperar entre municipis. El Parc Circular del Vallès és un exemple de les complicitats que podem construir entre Terrassa, Sabadell i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per impulsar un projecte que significa una sortida en clau verda i circular a la crisi sanitària, econòmica i social, però també una aposta de futur centrada en la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat. Se'n poden beneficiar fins a 800.000 persones, xifra que equival gairebé a un 10% de la població de Catalunya: és un canvi d'escala que permetrà assolir un impacte molt positiu i potent en el medi ambient i en la vida dels ciutadans i ciutadanes”.





Per la seva banda, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés explica que “els fonts Next Generation són una oportunitat per abordar projectes de transformació integrals, i això és el que volem fer en tot l'àmbit que limita entre Sabadell i Terrassa, a la zona de la Nacional-150. Volem convertir-lo en un entorn d’alt valor mediambiental, amb la sostenibilitat i la recuperació com a motors de transformació. Per a nosaltres el treballa per garantir la sostenibilitat és un compromís ferm, perquè o som sostenibles o no tindrem futur. I en aquest compromís hem d’anar plegats, perquè el medi ambient no entén de fronteres municipals o comarcals. Per això el Parc Vallès Circular és un exemple d’aquesta voluntat, que engloba des de la millora de la gestió de residus fins la connexió entre el Parc Agrari de Sabadell i l’Anella Verda de Terrassa. L’única manera d’aconseguir fites tan ambicioses és fer-ho amb la collaboració Sabadell, Terrassa, el Consorci de Residus i el Consell Comarcal”.





Parc Vallès Circular





El projecte Parc Vallès Circular vol suposar una veritable transformació de l’entorn de la N-150 i inclou 11 projectes diferents que tenen a veure amb els equipaments que hi ha en aquest espai així com en la pròpia via de comunicació. És un projecte de transformació ambiental i social que ha de permetre abordar canvis a diferents nivells. En aquests moments el projecte s’està definint i compartint amb les diferents empreses i institucions implicades.





Pel que fa a la gestió dels residus, es vol aconseguir un canvi de paradigma per poder assolir el 75% de recollida selectiva transformant el sistema actual amb l’aplicació de sistemes intelligents i amb l’ampliació de la Planta de tractament de la fracció orgànica de Can Barba.





L’ampliació de la Planta permetria absorbir tota la matèria orgànica que es reculli separadament i a la vegada incrementaria la producció de biogàs, amb la qual cosa es podria alimentar les flotes de camions de recollida de residus de la comarca. El projecte Parc Vallès Circular també preveu una planta de transferència, un planta de serveis a les petites i mitjanes empreses i una planta de de voluminosos i tèxtil.





A més, la transformació de l’entorn de la N-150 es completaria amb un nou planejament urbanístic per a l’espai i la connexió entre el Parc Agrari de Sabadell i l’Anella Verda de Terrassa. També s’actuaria en l’àmbit energètic, amb la creació d’una comunitat energètica a la zona i es preveu la transformació de Mercavallès en un mercat circular i amb serveis afegits.





I en un altre ordre de coses, el projecte Parc Vallès Circular també contempla un Centre d’interpretació ambiental i activitats de formació per crear i formar persones per donar resposta a les necessitats de noves vocacions en el sector.