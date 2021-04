Metges forenses conclouen que la nena de Vilanova va morir asfixiada

Metges forenses que van inspeccionar el cos de la nena de 13 anys assassinada a Vilanova i la Geltrú el 2018 han confirmat al jurat que la causa de la mort va ser per asfíxia, per la falta d'oxigen al cervell "amb un mecanisme mixt d'estrangulació amb les mans i una corretja de gos".





Judici pel crim @ep





La sessió d'aquest divendres ha estat dedicada a les proves pericials informàtiques i a les causes de la mort, i els perits i metges forenses han exposat els detalls dels seus informes, com els arxius que hi havia als telèfons mòbils de l'acusat, el contingut de l'historial de recerca de l'ordinador portàtil o la causa de la mort i les ferides causades posteriorment.





Un metge forense ha explicat que la mort es va produir per asfíxia, i que les lesions per arma blanca de tòrax i la zona genital "eren lesions de quan la víctima estava a prop de la mort" i les altres lesions eren després de la mort de la menor .





Un altre professional ha assegurat que "escanyar no és fàcil, requereix un temps, no és una mort instantània, i més quan la víctima està en moviment", i que per part de la víctima va haver lesions indicatives de que hi havia hagut defensa.





Els metges forenses van trobar una corretja de gos molt ajustada al coll que havia deixat marques, lesions a la cara i en les parpelles, vuit talls d'arma blanca a la zona lateral pectoral i esquena --de 2,5 centímetres de diàmetre aproximadament, d'elles afectava els gots que van provocar la sortida de sang de forma massiva-- i hematomes al coll, als braços, i també "una arma blanca que perforava la zona auricular, travessava la mandíbula i sortia per l'altre costat del cap ".





Segons un especialista, les lesions de la cara que es localitzaven eren causades per "un intent de fer callar els crits de la víctima, tapant el nas i la boca", i al coll també hi havia la marca d'una ungla a causa de la pressió al coll.





NO PODEN "DETERMINAR" SI LA VIOLAR





Els metges forenses que van analitzar la zona genital han assegurat que en la recerca de possibles restes de semen o saliva "van sortir totes les proves negatives, i es va buscar ADN masculí, però no es va poder identificar".





Un pèrit ha assenyalat que encara que no es trobessin restes de saliva ni de semen de l'acusat, les tècniques que utilitzen, tot i que són sensibles, tenen un límit de detecció, i ha afegit: "No estem dient que no existeixi, simplement diem que no ho detectem. Arribem a un límit que no podem determinar si hi ha o no ".





Les lesions d'aquesta zona "eren compatibles amb la manipulació per part d'un agent extern de caràcter sexual", ha explicat, encara que un altre professional ha declarat que els llavis menors i majors d'aquesta part no presentaven lesions i l'himen estava conservat, concloent que no existia cap tipus de penetració, en les seves paraules.





PERITS INFORMÀTICS





Diversos perits informàtics dels Mossos d'Esquadra van extreure les dades que contenien els ordinadors i els telèfons mòbils de l'acusat i van trobar "recerques a internet de nenes follant amb homes, contingut eròtic-sexual de vídeos gravats per l'acusat on apareixia nu parlant a càmera en dos vídeos, i en altres tres vídeos apareixia en una piscina parlant amb algú de veu femenina i traient-se el banyador ".





En les imatges dels seus dispositius es van trobar algunes no rellevants --de paisatges, de la seva filla o del propi acusat-- i altres rellevants, com "una imatge de la maleta vermella que presumptament és la mateixa que es va trobar en l'escena del crim ".





Un pèrit ha destacat que en els navegadors Chrome i Explorer "pot ser que s'esborrés l'historial de navegació o que l'usuari tingués programat que s'esborrés", ja que només van trobar recerques del 2 de juny al 4 de juny de l'any 2018, de contingut sexual, entrades amb llenceria xinesa o contingut de cuina, i la tarda del crim es van trobar recerques en pàgines pornogràfiques d'orgies transsexuals.