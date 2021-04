Igor 'El rus' va inutilitzar l'arma d'un dels dos guàrdies civils als que va abatre a Andorra

Igor el Rus @ep





Norbert Feher, àlies 'Igor el Rus', presumpte autor del triple crim d'Andorra, va disparar contra l'arma reglamentària de Víctor Romero, un dels dos guàrdies civils abatuts, quan encara l'agent no l'havia tret de la funda, i no va poder realitzar més que quatre xuts al quedar encallat el carregador, segons han indicat pèrits del Departament de Balística del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil de Madrid.





En una nova sessió del judici amb jurat, que se celebra a l'Audiència de Terol, per l'assassinat del ramader José Luis Iranzo, i els agents Víctor Romero i Víctor Jesús Caballero, fets ocorreguts el 14 de desembre de 2017, els pèrits han exposat que l'arma reglamentària del primer va quedar inutilitzada al rebre un tret quan la seva pistola estava encara guardada a la funda.





A més aquest agent va rebre un total de quatre trets, un d'ells a "boca de canó", a menys de 35 centímetres.





En el cas de Cavaller, Feher també va disparar contra la seva arma, abans que pogués treure-la, encara que no va arribar a quedar inutilitzada. Va ser tirotejat set vegades. En ambdós casos, Feher els va sorprendre i els va disparar per l'esquena.





Els dos trets realitzats a José Luis Iranzo, que va ser així mateix agafat per sorpresa quan es va acostar a la seva finca, es van fer a una distància inferior a un metre i mig ja més de 35 centímetres.





Norbert Feher, que havia entrat a robar al 'Mas del Saso' propietat d'Iranzo, va disparar contra el ramader cap a les 18.30 hores del 14 de desembre, robant el seu vehicle. A continuació, es va traslladar a l' 'Mas de Zunino', on després d'aparcar el cotxe, i carregar amb les coses que hi tenia amagades, va disparar contra els dos agents que havien anat a comprovar a identitat del conductor d'aquest.





El Ministeri Fiscal sol·licita, en les seves qualificacions provisionals, una penya de 25 anys de presó per cada un dels tres assassinats, dos d'ells, els dels agents de la Benemèrita, en concurs amb delicte d'atemptat.





En el cas que sigui condemnat per aquests tres delictes, la presó permanent revisable. A més, per un delicte de tinença il·lícita d'armes, 3 anys de presó, i quatre anys per cadascun dels tres delictes de robatori amb violència, així com indemnitzacions als familiars dels morts.