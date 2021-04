Àngel Simón defensa que ja existeix el consens per avançar en l'economia verda

En l'informe 'Reptes i oportunitats en la transició cap a un model socioeconòmic sostenible' elaborat per la comissió Green Deal del Cercle d'Economia presentat aquest divendres pel president d'Agbar i de la comissió, Àngel Simón s'han desgranat les propostes més rellevants de la feina efectuat per aquest fòrum de reflexió.





En la trobada, que ha tingut lloc a la seu del d'Economia a Barcelona, també han participat la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera; el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, i el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.





El Cercle d'Economia va crear la Comissió Green Deal amb l'objectiu d'abordar els reptes i les oportunitats de la transició energètica, la mobilitat sostenible, l'economia circular, la rehabilitació i tota la indústria que es generarà en els propers anys al voltant d'una economia verda , sostenible i ecològica.





Presentació de l'Informe de la Comissió Green Deal / @Cercle Economia









La Comissió es va configurar com un espai de diàleg i contribució intersectorial per a la consecució dels objectius del Pacte Verd Europeu que és el full de ruta per dotar la UE d'una economia sostenible. La realització d'aquest objectiu exigirà que transformem els reptes climàtics i mediambientals en oportunitats en tots els àmbits polítics i que aconseguim una transició justa i integradora per a tothom.





En el debat van participar com a membres de la Comissió Green Deal:





La Comissió ha reflexionat col·lectivament sobre les prioritats d'actuació i el paper dels diferents agents socioeconòmics, així com sobre les actuacions necessàries en el procés de transició definit pel Pacte Verd Europeu cap a una economia competitiva i neta, amb zero emissions i que protegeixi la biodiversitat, en el marc dels grans reptes actuals.





Fruit d'aquesta reflexió, que ha involucrat a tots els membres de la Comissió en un procés col·laboratiu i enriquidor de discussió i debat, l'informe de la Comissió aporta propostes d'acció i iniciatives tangibles per accelerar el canvi radical requerit en aquesta transició.





L'informe recull més de 100 iniciatives concretes com a inspiració per a materialitzar els compromisos que permetin assolir amb èxit aquest canvi cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu i just.





Espanya necessitarà 26.000 milions a l'any per a la transició ecològica





El Cercle d'Economia ha xifrat en 26.000 milions d'euros anuals els diners necessaris perquè Espanya pugui emprendre la transició ecològica independentment que arribin o no els fons europeus.









Simón, ha destacat en la seva intervenció el consens que emana de el document, en el qual han participat persones de molts sectors diferents, ha explicat que "probablement" la proporció d'aquesta inversió de 26.000 milions entre capital públic i capital privat haurà de ser d'un a quatre.







El president d'Agbar ha defensat que ja hi ha el consens que s'ha d'avançar cap a aquesta transició i que el que es necessiten són propostes per actuar, i ha destacat la necessitat que hi hagi col·laboració publicoprivada i intersectorial, amb empreses privades i el món financer.





"Serà clau perquè establim els mecanismes fiscals d'impuls perquè aquesta transició ecològica i digital sigui justa", ha subratllat, i ha dit que la comissió s'ha centrat en l'acció climàtica, automoció i mobilitat sostenible, economia circular, i ciutat i edificació sostenible.





CAL UNA RESPOSTA HOLÍSTICA I COL·LABORATIVA





Per respondre a aquests reptes -que són sistèmics, estan interconnectats i requereixen de solucions urgents-, cal una resposta holística i col·laborativa, en la qual la innovació, la tecnologia, la digitalització, la cooperació i el compromís proactiu per part de tots els actors siguin els vectors que accelerin la necessària transformació.





No hi ha futur en el business as usual. El món es dirigeix cap a un model sostenible en el qual els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marquen el camí a seguir. Per això és necessari un canvi urgent en els hàbits i models de consum, així com una transformació radical dels sectors econòmics clau, que porti a la descarbonització de les seves operacions mitjançant la incorporació d'avenços significatius en matèria d'innovació tecnològica i digitalització.





Aquest canvi s'ha de produir en tots els àmbits, des de la gestió pública fins a l'esfera privada i la pròpia ciutadania.











Si volem avançar en el camí cap als ODS i la consecució dels principis del Pacte Verd Europeu, els eixos d'actuació són clars: el canvi climàtic es converteix en el principal repte que hem d'afrontar per assegurar el futur dels ecosistemes urbans i naturals, que requereixen d'una transformació radical cap a una economia circular en què la cooperació activa de tots els agents i la mobilització dels recursos econòmics assegurin una transició que no deixi ningú enrere.





LES 100 INICIATIVES DE LA COMISSIÓ GREEN DEAL DEL CERCLE D'ECONOMIA