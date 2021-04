Renfe llança bitllets d'AVE a 19 euros

RENFE





Renfe ha començat aquest divendres a vendre bitllets per viatjar en qualsevol trajecte d'Alta Velocitat i Llarga Distància des de 19 euros a partir del pròxim 10 de maig.





Aquesta promoció coincideix amb el 29 aniversari de l'inici de les circulacions d'AVE a Espanya i forma part de les accions que està desenvolupant l'empresa pública al llarg de l'any per commemorar el 80 aniversari de la seva marca i la creació de la Xarxa Nacional de Ferrocarrils espanyols (RENFE).





Renfe busca incentivar la venda anticipada dels seus serveis comercials de cara a l'estiu que ve i tardor, amb preus assequibles. Els bitllets es podran adquirir per viatjar des del 10 de maig a l'11 de desembre.





Aquest any, amb motiu de la celebració del 80 aniversari, Renfe ja ha llançat diverses iniciatives comercials, com la promoció de bitllets de Avlo, el seu tren companyia de baix cost, a 5 euros (es van vendre més de 100.000 en 24 hores), la venda de bitllets d'AVE des de 15 euros o, dins del Programa 'Dones Viatgeres', els descomptes de l'50% per a grups de 4 a 9 persones, amb a el menor una dona.







Tots els trens Avlo i AVE compten amb la doble certificació per part d'Aenor i SGS dels seus protocols en matèria de sanitat, neteja i desinfecció, el que constitueix "una garantia addicional per als viatgers i un element diferencial de primer ordre amb relació a qualsevol un altre transport col·lectiu ".