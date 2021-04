Ana Rosa Quintana es vacuna en directe amb AstraZeneca

Ana Rosa Quintana sent vacunada en directe a Telecinco | Mediaset España







Ana Rosa Quintana s'ha vacunat en directe al seu programa. La presentadora ha abandonat el programa per anar al Wanda Metropolità, l'estadi que s'ha reconvertit en un centre de vacunació massiva a Madrid.





La reina dels matins de Telecinco, es troba a la franja de vacunació dels 60-65 anys i ha aprofitat l'emissió de el programa per fer pública la seva vacunació. Ana Rosa s'ha vacunat amb AstraZenceca i ha volgut enviar un missatge de calma als ciutadans.





Tan sols començar el programa la presentadora ha anunciat als quatre vents "Avui em vacuno". A més, ha afegit que no tenia cap tipus de por per ser vacunada, tot el contrari, sentia il·lusió que per fi hagués arribat el seu torn. La presentadora ha recordat que la possibilitat que la vacuna provoqui un trombe és mínima: "és més probable que et caigui un llamp a que et caigui un trombe.".





Després de tan sols un minut i mig d'espera, Ana Rosa rebia la vacuna en el seu braç esquerre en pocs segons, sense sentir cap dolor i exclamant un "Ja?". Un cop vacunada, la presentadora s'assegut en un sala durant quinze minuts al costat d'altres ciutadans com a mètode preventiu per veure si tenia algun efecte secundari.