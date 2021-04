Javier Cercas: "A Catalunya ens han robat les paraules boniques, la llibertat i la independència"

@EP





El Premi Planeta 2019 i Premi Nacional de Narrativa 2010, Javier Cercas, ha posat el punt i final a la jornada d'aquest divendres de la 12a Fira del Llibre de Tomares (Sevilla), en què ha presentat la seva última obra, 'Independència' (Tusquets Editores).





Presentat pel periodista Jesús Vigorra "com l'escriptor més reclamat ara mateix del nostre país", Javier Cercas ha començat agraint a l'alcalde de Tomares, José Luis Sanz,"per desafiar la situació, pel seu suport a la cultura i muntar aquesta Fira del Llibre de categoria, amb totes les mesures de seguretat".





Javier Cercas, guanyador del Premi Planeta 2019 amb 'Terra Alta', un dels escriptors més destacats del país, figura mundialment coneguda per la seva exitosa novel·la 'Soldados de Salamina' (2001), obra que ha estat traduïda a més de vint països i a més de trenta idiomes, ha manifestat que la seva novel·la, 'Independència', "no és una novel·la política, per això hi ha els periodistes".





"És una novel·la que parla d'aquestes elits tòxiques que hi ha a Catalunya a les quals no només els hi sembla prou amb tenir diners, sinó que també volen adoctrinar i utilitzar-lo per als seus fins perversos. L'únic instrument que tenim per defensar-nos de les elits tòxiques és la democràcia, la democràcia consisteix a racionalitzar la política, racionalitzar els problemes", ha dit.





"El català que no vol la independència no té cor, el qual la vol, no té cap. És clar, quant surt, jo me'n vaig, que és el que van fer, treure les empreses, etcètera. Això és tòxic, la sentimentalització de la política és tòxica, no hi ha solució però té un poder demolidor perquè és pur xantatge: o vols la independència o no tens cor. A Catalunya ens han robat totes les paraules boniques, la llibertat, la independència, per donar-li el sentit contrari ", lamenta.





SARA MESA I JESÚS CARRASCO





El públic de Tomares ha pogut també gaudir de la complicitat de dos dels autors joves que més llibres venen a Espanya: la veïna de Tomares Sara Mesa, que ha presentat la seva última obra, 'Un amor' (Anagrama), i Jesús Carrasco, el primer llibre, 'Intemperie' (2013) va ser un dels debuts més enlluernadors del panorama literari internacional, i que ara arriba amb el seu tercer llibre, 'Llévame a casa' (Seix Barral). Tots dos han estat presentats per la periodista Ana Somoza.