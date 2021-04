Athletic Club - FC Barcelona: final de Copa entre els reis de la competició

@EP







FC Barcelona i Athletic Club de Bilbao disputen a les 21: 30h d'aquest dissabte a La Cartuja de Sevilla la final de la Copa del Rei 2020/21. Tots dos equips es veuran les cares de nou en un estadi que fa tres mesos va acollir una altra trobada entre ells: la de la Supercopa d'Espanya de la temporada passada.





En aquesta ocasió van ser els lleons els que es van fer amb el títol gràcies a un gran gol d'Iñaki Williams a la pròrroga. Però les coses han canviat: els homes de Marcelino no acaben de trobar-se en La lliga i els de Koeman per fi han donat amb un joc que els funciona, tot i la derrota al Clàssic del cap de setmana anterior.





ELS REIS DE LA COPA







Així, aquest dissabte Barça i Athletic es mesuraran en una trobada que servirà com a revenja per als blaugranes. I que ja s'ha convertit en tot un clàssic de la Copa del Rei, ja que aquests dos equips són els reis de la competició. L'Athletic Club de Bilbao jugarà en aquesta ocasió la seva final número 39, havent aixecat el trofeu en 25 ocasions. Els culers, per la seva banda, han jugat 43 finals i 31 d'elles han acabat en victòria.





La més recent l'ha sumat el conjunt dirigit per Marcelino, que fa només unes setmanes es va enfrontar a la Reial Societat a la final de la Copa ajornada la temporada passada. No van poder vèncer la Real, per la qual cosa davant el FC Barcelona intentaran oblidar-ho i fer-se amb el títol, ja que és l'únic a què aspiren aquesta temporada.





AIXÍ ARRIBA EL FC BARCELONA







El conjunt blaugrana arriba al partit en el seu millor moment de la temporada, tot i que van perdre en la darrera jornada de La lliga davant el Reial Madrid. Aquesta derrota els va col·locar en la tercera posició de la taula, amb 65 punts, per darrere del conjunt blanc i de l'Atlètic de Madrid.





No obstant això, fins llavors encadenaven unes quantes victòries seguides, algunes amb golejada inclosa. Koeman sembla haver trobat un onze titular que li funciona, amb uns jugadors als quals no els costa trobar la porteria contrària ni defensar la seva pròpia.





Així, arriben convençuts que s'han de fer amb aquest primer títol de la temporada, per després seguir lluitant per la competició de lliga. Ho faran amb un equip que compta amb fins a 14 jugadors que mai han tingut l'oportunitat de disputar una final de Copa del Rei, cosa que pot fer que els que gaudeixin de minuts ho facin amb una motivació afegida.





D'altra banda, Leo Messi arriba amb la possibilitat d'igualar a Edmundo Suárez com a quart millor golejador de la història de la competició. El capità blaugrana ha sumat 54 gols i està només un per darrere de Suárez.





Per al partit, Koeman podrà comptar amb el ja recuperat Araújo, que va gaudir de minuts en l'últim partit. I amb Sergi Roberto i Gerard Piqué, que també van rebre les seves respectives altes mèdiques.





AIXÍ ARRIBA L'ATHLETIC







L'Athletic de Bilbao, per la seva banda, arriba al partit situat en l'onzena posició de la taula en La lliga. En els últims partits l'Athletic no acaba de trobar-se, i això que els inicis de Marcelino a la banqueta dels de Bilbao havien servit perquè pensesin en millors èxits.





No obstant això, s'espera que l'Athletic surti a la pista de joc amb la idea de pressionar el FC Barcelona a la sortida de la pilota. Això obligaria a la defensa blaugrana a obrir espais i els atorgaria a ells l'oportunitat de rematar alguna que altra pilota a porta.





Malgrat que sigui una mica difícil, en el futbol mai se sap. El que està clar és que el conjunt dirigit per Marcelino intentarà repetir el triomf de la final de la Supercopa d'Espanya, en la qual van vèncer per la mínima al Barça.





Per a això, l'Athletic ha viatjat amb tots els jugadors disponibles a Sevilla. Els que no han pogut entrar a la convocatòria són Oier Zarraga i Peru Nolaskoain, perquè recentment han estat operats i estan de baixa.